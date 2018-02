Abwärtstrend gestoppt Der Rückgang der Dippser Einwohnerzahlen ist fast zum Stillstand gekommen. Das gilt aber nicht für jeden Ortsteil.

Der Einwohnerrückgang geht langsam zurück. Darüber freut sich auch das Rathaus. © Symbolbild/SZ

Osterzgebirge. Das Absinken der Einwohnerzahl in Dippoldiswalde geht dem Ende zu. Zum Jahreswechsel hatte die Stadt 14 568 Einwohner, wie Marcel Hänchen, Leiter des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung im Dippser Rathaus, mitteilte. Das sind 18 weniger als im Jahr zuvor. Aber dieser Verlust ist bedeutend geringer als in früheren Jahren und er verteilt sich sehr unterschiedlich auf die einzelnen Ortsteile. Das hat teilweise historische Gründe.

So hat Paulsdorf im letzten Jahr fast fünf Prozent seiner Einwohner verloren. Diese Zahl überrascht den Ortsvorsteher Mario Kretschmann (Freie Wähler) nicht. „Das ist der Bauentwicklung auf dem Mühlfeld geschuldet“, sagt er. In diesem Baugebiet, das Mitte der 1990er-Jahre entstanden ist, wohnen die meisten Paulsdorfer. Dort sind damals vorwiegend junge Familien mit Kindern eingezogen. Sie, die damals die Kita und die Schule bevölkert haben, sind inzwischen ins Erwachsenenalter gekommen und gehen zur Ausbildung oder zum Studium. Manche haben schon eine eigene Familie gegründet. Jedenfalls sind sie bei den Eltern ausgezogen. Diese Entwicklung ist nicht neu, sondern schon seit einigen Jahren zu beobachten. „Sie kann sich auch so schnell nicht drehen, weil wir keine Bauplätze im Ort mehr anbieten können“, sagt Kretschmann. Er hofft auf eine andere Entwicklung. Manche Eltern, die jetzt allein in ihrem Haus leben, verkaufen dieses wieder, womöglich an junge Familien, die dann erneut nach Paulsdorf zuziehen.

Einen deutlichen Rückgang haben auch die beiden großen Ortsteile Reichstädt und Schmiedeberg zu verzeichnen. Hingegen geht die Einwohnerzahl in der Kernstadt nach oben. 40 Dippser mehr als zu Jahresbeginn verzeichnete das Einwohnermeldeamt. Die Kernstadt profitiert nach wie vor davon, dass gerade auch ältere Menschen aus dem ländlichen Raum in die Stadt ziehen, weil sie dort Einkaufsmöglichkeiten und viele Gesundheitseinrichtungen in der Nähe haben. Außerdem wirkt sich aus, dass Investoren Wohnungen sanieren oder in bestehenden Gebäuden neuen Wohnraum schaffen.

Insgesamt ist die Stadt Dippoldiswalde derzeit in einer Phase mit einer stabilen Einwohnerzahl. Das hat Dippoldiswalde schon sehr unterschiedlich erlebt. Nach starken Rückgängen Anfang der 1990er-Jahre, gab es Mitte der 1990er Jahre einen kräftigen Zuwachs. Damals sind viele Familien in ihre neu gebauten Wohnungen beispielsweise in Malter oder Paulsdorf eingezogen. Ab dem Jahr 2000 drehte sich die Entwicklung und Dippoldiswalde mit den Ortsteilen hat stetig Einwohner verloren, bis im Jahr 2008 die Einwohnerzahl unter 15 000 gesunken ist. Inzwischen sinkt sie aber nur noch gering, sodass man fast von einer stabilen Entwicklung sprechen kann.

