Abtauchen vorm Regen Der Schneedecke geht es an den Kragen. Ferienkindern im Osterzgebirge muss trotzdem nicht langweilig sein.

Anne und Moritz waren schon auf Schatzsuche im Altenberger Schaustollen. Bewaffnet mit Taschenlampe und Schatzkarte stöberten sie nach einer von sechs versteckten Holzkisten. © Egbert Kamprath

Der Automat an der Wetterwarte Zinnwald hat den Winter im Osterzgebirge schon einmal abgemeldet. 28 Zentimeter Schneehöhe zeigte das Gerät am Dienstag früh nur noch an. Zum Glück gibt es aber Menschen, die der Technik nicht blind vertrauen und mit der Hand nachmessen. Der ortsansässige Wetterverein zum Beispiel, und der kann aus 877 Meter Höhe immer noch stattliche 40 Zentimeter Schnee vermelden – allerdings auch schon angegraut und mit lichten Stellen.

„Es fängt nun auch bei uns an, langsam zu tauen“, sagt Vereinschef Norbert Märcz. „Man kann zurzeit zugucken, wie der Schnee schmilzt.“ Vor allem über Nacht hatte die Schneedecke gelitten. Es regnete ordentlich. Um die zehn Liter Niederschlag fielen pro Quadratmeter. Damit schrumpfte die weiße Auflage binnen sechs Stunden gleich um drei Zentimeter, berichtet Märcz. Obgleich Zinnwald und Altenberg nur ein paar Höhenmeter trennen, scheinen wettermäßig Welten dazwischen zu liegen. Die Automaten-Schneehöhe von 28 Zentimeter kommt in der Bergstadt der Realität inzwischen schon sehr nahe. Erst hat an ungeschützten Stellen der Wind an der Schneedecke geknabbert, dann griff der Regen an. „Bei uns bricht es jetzt stellenweise durch“, sagt der Altenberger Tourismus-Chef Marcel Reuter. Auf den Loipen und Skiwanderwegen kommt es zunehmend zu Einschränkungen. „Wir empfehlen allen Skilangläufern den Loipenparkplatz in Zinnwald“, so Reuter. Denn von dort geht es ins Kahleberggebiet, wo die Wintersportbedingungen noch am besten sind. Rodeln ist ebenfalls weiterhin möglich. Nur die Skilifte mussten aufgrund des anhaltenden Regens erst einmal eine Zwangspause einlegen, informiert das Tourist-Info-Büro Altenberg. Ärgerlich: Ausgerechnet dort, wo mithilfe von Kunstschnee noch Abfahrtslauf möglich wäre, stehen auch die Räder still. Der Schlepplift in Altenberg hat schlappgemacht. Lager und Welle der Umlenkrolle, über die das Seil läuft, sind kaputt, erläutert Reuter. Der Betreiber habe Ersatzteile bestellt und sei optimistisch, den technischen Defekt am Donnerstag reparieren zu können. Ziel sei auf jeden Fall, dass am Wochenende die Anlage wieder läuft. Denn es kündigt sich bis dahin neue Kälte an. „Wahrscheinlich wird es am Wochenende auch noch einmal schneien“, sagt Wetterfachmann Märcz. Bis dahin können sich die Urlauber im oberen Osterzgebirge auch mit wenig Schnee die Zeit vertreiben. „Wir haben aus den letzten Wintern gelernt“, sagt Reuter. Die vorbereiteten Programme werden den Witterungsbedingungen angepasst. So wird zur Winterparty am heutigen Mittwoch am Ahorn Waldhotel in Schellerhau, die ab 10 Uhr beginnt, zum Beispiel nicht gerodelt, sondern gezaubert. Im Bergbaumuseum in Altenberg findet zudem der nächste Aktionstag statt. Kinder können ab 10 Uhr mit der Taschenlampe im stockfinsteren Bergwerksstollen auf Schatzsuche gehen. Auch die Eishalle in Geising ist geöffnet, ebenso der Wildpark und das Schlossmuseum in Lauenstein. Die Gäste nehmen den Wetterumschwung bisher relativ entspannt und nutzen nun die anderen Angebote. Doch der Winter ist noch nicht abgeschrieben. „Es ist nach den Modellen alles möglich“, sagt Wetterbeobachter Märcz. Die größten Schneehöhen wurden im oberen Osterzgebirge ohnehin im Monat März registriert – dann, wenn meteorologisch der Winter eigentlich vorbei ist.

