Abtanzen am 1. Feiertag Die Kulturbrauerei und der Club 2 Linden laden am Montag zu Partys in Görlitz ein. Zwischen Heiligabend und Silvester ist noch einiges mehr los, zu finden im sz-veranstaltungskalender.com.

© dpa

Wer am 1. Feiertag genug von Weihnachtsliedern, Weihnachtsbraten, Weihnachtsgeschenken und Weihnachtsstimmung im Kreise der Familie hat, viel lieber Freunde trifft, die gerade jetzt zu Hause sind und/oder gerne abtanzt, der ist am Montagabend in der Görlitzer Kulturbrauerei oder im Club „2 Linden“ genau richtig. In der Brauerei gibt es ab 20 Uhr die „Alle Jahre wieder Party“ mit Roland-Kaiser-Double Torsten Dehnert, bekannt aus Deutschland sucht den Superstar. Tickets kosten zehn Euro.

Der Club „2 Linden“ wirbt damit, am Montag die „größte Christmas Ü30-Party der Lausitz“ zu bieten – ein Jahr nach der ersten Ü30-Christmas-Party, die es 2016 nach einigen Jahren Auszeit wieder gab. Im geschichtsträchtigen Club ist die Chance groß, den einen oder anderen weggezogene Görlitzer oder vergessene Bekannte wiedertreffen. Die Veranstalter haben an die verschiedenen Musikgeschmäcker gedacht und lassen erstmals auf drei Floors feiern. Im Club selbst kann man mit Dj Boofy zu den Club- & Partyhits der letzten 40 Jahre abtanzen, um Schlauch spielt Calypso mit dem unverwechselbaren Sound Classic Hits und Musikwünsche. Der dritte Floor ist oben im alten Raucherrau eingerichtet. Deejay Twistspielt dort Hip Hop, Reggae, R’n’B bis hin zu Classic sowie Trap. Der Eintritt kostete im Vorverkauf neun Euro, an der Abendkasse etwas mehr.

zur Startseite