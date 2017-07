Absturzgefährdeter Balkon notgesichert Der Fußweg an der Ecke Arndt-/Lessingsstraße in Zittau kann demnächst wieder benutzt werden. Die Gefahr ist vorüber.

Wegen Gefahr durch den maroden Balkon war der Fußweg am Haus gesperrt. © Thomas Eichler

Die Sperrung des Fußweges an der Ecke Arndt-/Lessingstraße in Zittau wird demnächst aufgehoben. „Der Auftrag an die Städtische Dienstleistungsgesellschaft ist erteilt“, so Rathaussprecher Kai Grebasch auf SZ-Anfrage. Das Stadtforum habe den absturzgefährdeten Balkon am Eckhaus in Absprache mit dem Eigentümer notgesichert und damit den Grund für die Sperrung behoben. Dies bestätigte auch das Stadtforum.

Das Stadtforum ist eine Vereinigung von Verfechtern des Denkmalschutzes und damit des Erhalts von historischer Bausubstanz. (SZ/tm)

zur Startseite