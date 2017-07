Absturz mit Ansage Auf der Muskauer Straße in Niesky hatte sich ein Baum schon lange gefährlich geneigt. Jetzt bekam er bei Wind und Regen den Rest.

Feuerwehr-Einsatz am Mittwoch Abend. Ein Baum auf dem Gelände der Firma NYLA fiel auf das Dach des benachbarten Hauses. © André Schulze

Ein angeschlagener Baum hat Anwohnern in der Muskauer Straße in Niesky schon länger Sorgen bereitet. Aufgrund starker Regenfälle und Winde ist er in jüngster Vergangenheit immer mehr in Schieflage geraten. Am Mittwochabend fiel der Baum auf dem Gelände der Firma Nyla schließlich ganz um und landete auf dem Dach des Nachbarhauses. Das Unglück ereignete sich wenige Tage bevor der Baum hätte ohnehin gefällt werden sollen. Die Kosten für den Feuerwehreinsatz am Mittwochabend wird nun das Unternehmen tragen müssen, erklärt Nieskys Stadtwehrleiter Steffen Block. Die Höhe des Schadens am Haus ist noch nicht bekannt. (SZ)

zur Startseite