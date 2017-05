Absturz an einer Böschung An einem Wanderweg verunglückte eine Rollstuhlfahrerin. Die Retter forderten einen Hubschrauber an.

Mit einem Rettungshubschrauber wurde die Schwerverletzte in ein Krankenhaus gebracht. © DA-Archiv/C. Hübschmann

Eine 76 Jahre alte Rollstuhlfahrerin befuhr am Freitag in den Nachmittagstuenden den Rad- und Wanderweg an der Mulde von Rochlitz kommend in Richtung Sörnzig. Auf einem unwegsamen Teilstück kam sie aus bisher ungeklärter Ursache nach links vom Weg ab und stürzte eine Böschung hinunter. Hier wurde sie von einem Radfahrer entdeckt, der Rettungskräfte informierte.

Die Frau wurde durch den Sturz schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Am Elektrorollstuhl entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1 000 Euro. (DA)

Kleinkraftrad kommt von Fahrbahn ab

Geringswalde. Am Freitagnachmittag befuhr eine 15-Jährige mit ihrem Kleinkraftrad Simson S 51 im Ortsteil Aitzendorf die B 175 von Geringswalde kommend in Richtung Rochlitz. Kurz vor dem Ortseingang beabsichtigte sie nach links auf die Plattenstraße in Richtung Arras abzubiegen. Dabei kam die Mopedfahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte.

Sowohl die Fahrzeugführerin als auch ihre 17-jährige Mitfahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. Am Moped entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Mehrere Autos beschädigt

Hartha. Am Freitag, in der Zeit zwischen 06.10 Uhr und 13.30 Uhr, zerkratzten Unbekannte den Lack an fünf auf der Franz-Mehring-Straße parkenden PKW. Der Gesamtsachschaden wird auf 3 000 Euro geschätzt.

