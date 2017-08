Absturz am Zwerg in Gohrisch Eine Bergsteigerin stürzte am Montag in der Sächsischen Schweiz mehrere Meter in die Tiefe. Ihre Sicherung rettete ihr das Leben.

Die Bergwacht von Bad Schandau wurde am Montag zum Kletterfels Zwerg am Gohrisch gerufen. Dort war eine 49-jährige Bergsteigerin aus Berlin abgestürzt. Sie wollte auf den Kletterfelsen über die Variante zum Alten Weg hinaufklettern. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte sie aber kurz unterhalb vom Gipfel etwa acht bis zehn Meter tief ab. Eine selbst gelegte Sicherung verhinderte den Sturz bis auf den Boden. Jedoch fiel sie auf den ersten Metern auf einen vorgelagerten Pfeiler, wo sie sich Verletzungen an beiden Sprunggelenken zu zog.

Nach dem Eintreffen führten die Retter einen „Bodycheck“ durch, schienten beide Sprunggelenke, lagerten die Frau auf einer Vakuummatratze im Bergesack und retteten sie mithilfe eines Rettungshubschraubers und dessen Winde aus dem unwegsamen Gelände. Nach einer kurzen Zwischenversorgung wurde sie weiter in ein Krankenhaus nach Dresden geflogen.

Für die gesamte Rettung benötigten die Kameraden der Bergwacht Bad Schandau eine knappe Stunde. Auch die Besatzung eines Rettungswagens aus Bad Schandau war im Einsatz. (szo)

