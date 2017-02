Abstimmung über Grenzvorplatz-Namen Aktuell liegen sechs Vorschläge vor. Bad Muskaus Stadtrat Wilfried Bartholomäus hat zwei Favoriten.

Die Baustelle am Grenzvorplatz in Bad Muskau © andré schulze

In die Namensgebung für den Grenzvorplatz in Bad Muskau kommt Bewegung: Dem aktuellen „ Muskauer Anzeiger“ liegt ein Stimmzettel mit sechs Vorschlägen bei. Die Bürger sind aufgerufen, ihre Wahl bis 10. April zu treffen. Am 26. des Monats soll dann die endgültige Entscheidung fallen. Dem Aufruf, Namen für den Grenzvorplatz vorzuschlagen, waren 2016 insgesamt 85 Bürger gefolgt. Das waren nach Meinung des Stadtrats nicht genug. Deshalb verschoben die Räte die für November angesetzte Entscheidung.

In diesem Zusammenhang hat sich nun Stadtrat Wilfried Bartholomäus (Die Linke) zu Wort gemeldet. Er sei der Ansicht, zwei der aktuellen Vorschläge seien zu kurz gekommen. „Platz der Begegnung“ greife auf, was die Gestalter des Platzes in ihrem Wettbewerbsbeitrag formuliert haben, also ein Platz auf dem sich Leben in allen möglichen Facetten abspielt. Der zweite Vorschlag bezieht sich auf den Denkmalpfleger Hans Nadler, der sich für die Wiederherstellung des Muskauer Parks eingesetzt hat. Nadler verstarb 2005. (sdt)

