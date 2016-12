Abstimmung über Dorfzentrum geplant

Was sind die nächsten Schritte zum Gemeindezentrum in Dorfhain? Darüber haben sich die Gemeinderäte auf ihrer jüngsten Sitzung verständigt. Bevor Schritte in Richtung des wohl 3,5 Millionen Euro teuren Bauprojekts gegangen werden, müssten sich die Räte zunächst in einem Grundsatzbeschluss positionieren, ob das Zentrum gewünscht ist, sagt Bernd Gieseler (Freie Wählergemeinschaft). „Eher brauchen wir das Grundstück nicht vermessen lassen und auch kein Geld ausgeben.“

Entscheidend sei der Verkaufswille der Eigentümerin des Grundstückes, das sich in Nachbarschaft zur Kindertagesstätte befindet, sagt Lutz Papperitz (Freie Wählergemeinschaft). Die Frau wolle zwar verkaufen, ein Preis stünde wegen der ausstehenden Vermessungsarbeiten aber noch nicht fest. Ziel ist es, in dem Haus Platz für altersgerechtes Wohnen, für die Feuerwehr und für den Rettungsdienst zu schaffen. Zur kommenden Sitzung wird nun ein solcher Grundsatzbeschluss erwartet. (SZ/ves)

