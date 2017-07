Abstimmen für Spielplatz an Jahnhalle Die Bürgerstiftung Meißen hat sich mit diesem Vorhaben bei der Fanta-Spielplatzinitiative beworben.

Schön wär´s: So oder ähnlich könnte ein Spielplatz auf dem Jahnhallen-Areal aussehen. © SZ-Archiv/M. Scholz

Wie Ina Heß, Sprecherin der Bürgerstiftung Meißen bekannt gibt, kann noch bis zum 10. August über die Seite https://fsi.fanta.de/voting/?id=199 oder Facebook für einen Spielplatz „Meißner Elbsandsteine“ auf dem Jahnhallen-Areal abgestimmt werden. Die Bürgerstiftung Meißen hat sich mit diesem Vorhaben bei der Fanta-Spielplatzinitiative beworben. Geplant sei eine kreative und naturnahe Kletterlandschaft. Um die Idee zu verwirklichen, sammelt die Bürgerstiftung ab sofort Stimmen für das Projekt. Abstimmen kann jede Person täglich einmal.

„Engagierte der Stiftung haben auf dem Areal bereits in zwei Arbeitseinsätzen das Außengelände von Müll befreit und aufgeräumt. In diesem Zuge fanden auch Gespräche und Workshops statt. Um das Gelände den tatsächlichen Bedürfnissen anzupassen, steht für die Bürgerstiftung Meißen die Beteiligung aller – vom Kleinkind bis zum Senior – im Vordergrund“, sagt Heß. Erste konkrete Ideen und Wünsche sollen nun mithilfe der Spielplatzinitiative umgesetzt werden – so eine Kletterlandschaft mit Niedrigseilelementen, Boulderfelsen, Slacklines, Rückzugsräume oder ein Baumhaus unter Einbindung des vorhandenen Baumbestandes. (SZ/mhe)

