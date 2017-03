Abstimmen für die Lindgren-Schule Wenn Weißwasser in einem Wettbewerb der Volksbank gewinnt, entsteht ein Bolzplatz.

Bei einer Online-Abstimmung über einen Preis für finanzielle Bildung kann auch für ein Projekt in Weißwasser gestimmt werden. Darüber informierte die Volksbank Spree-Neiße, die auch als Sponsor an dem Projekt in der Astrid-Lindgren-Schule beteiligt ist.

Dort soll „in absehbarer Zeit“ mit finanzieller Hilfe ein Bolzplatz für die Kinder errichtet werden. Gerade für die Entwicklungs- und Lernkompetenzen der körperlich und geistig eingeschränkten Schüler, die an der Astrid-Lindgren-Schule lernen, sind Erfahrungen des eigenen Körpers wichtig, um Kontakte zu anderen aufnehmen und aufbauen zu können. Bei der Finanzierung könne der easyCredit-Preis für Finanzielle Bildung helfen, um den sich die Schule bewirbt.

Von 23. März bis 21. April läuft die Abstimmung im Internet. Die 150 Projekte mit den meisten Stimmen erhalten je nach Platzierung Preisgelder zwischen 1 000 und 3 000 Euro, teilte die Volksbank mit. Zudem werden von einer Fachjury die besten fünf Projekte gekürt und mit je 5 000 Euro Preisgeld ausgezeichnet. (SZ)

www.finanzielle-bildung-foerdern.de

www.vbspn.de/fanpreis

zur Startseite