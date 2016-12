Abstiegsplatz trotz erfüllter Erwartungen Die Döbelnerinnen befinden sich im Soll. Dennoch müssen sie ab Januar richtig Gas geben, um die Spielklasse zu halten.

Anja Böhle war auch in der Hinrunde der Sachsenliga wieder eine Klasse für sich. Mit 18:8 Punkten gehörte sie zu den Spitzenspielerinnen der Liga. © Jörg Schreiber

Eigentlich haben die Sachsenliga-Damen des Döbelner SV in der ersten Halbserie nicht viel falsch gemacht. Mehr noch: Die Erwartungen, die in die Mittelsächsinnen gesetzt wurden, haben sie auch erfüllt. Die Pluspunkte stimmen und erst recht das Auftreten des Neulings. Doch mit 5:13 Zählern reicht es nur zu Rang neun nach der Hinrunde.

Blickt man zurück, so wird deutlich, dass in den zurückliegenden Jahren mit diesem Punktestand eine bessere Platzierung möglich gewesen wäre. Doch die Mannschaften sind spielerisch deutlich zusammengerückt. Und so verwundert es auch nicht, dass die Döbelnerinnen unmittelbar vor der Winterpause nach einer Serie von drei Spielen ohne Niederlage dann doch wieder auf einen Abstiegsplatz abgerutscht sind. Und an allem scheint der TTC Neusalza-Spremberg Schuld zu sein. Denn neben dem ESV Lok Zwickau II sind die Ostsächsinnen die schärfsten Rivalen für die DSV-Damen beim Kampf um den Klassenerhalt. Im direkten Duell haben die Mittelsächsinnen ihre Aufgabe überzeugend gelöst. Genau 8:4 endete diese Partie. Und weil sie anschließend gegen Schlusslicht TTC Elbe Dresden III mit 8:3 gewannen und dem Tabellendritten Elbe Dresden II ebenfalls noch einen Punkt abnahmen, hatte sich der Neuling aus eigener Kraft aus der Abstiegszone befreit. Doch im Gegensatz zu den Döbelnerinnen, die damit ihre Pflichtaufgaben erfüllten, setzte Neusalza-Spremberg im Endspurt der ersten Halbserie noch einen drauf. Während die Döbelnerinnen, die gegen den TSV Falkenau, ESV Lok Pirna II und den ESV Lok Zwickau II sehr gut mitspielten am Ende aber leer ausgingen, sammelte der Tabellenachte an den letzten drei Spieltagen gegen die deutlich besser platzierten Mannschaften vom TTC Holzhausen, TSV Falkenau und Leipziger TTV Leutzscher Füchse III zusammen fünf Punkte. Den Messestädterinnen verdarb Neusalz-Spremberg mit der Punkteteilung sogar höchstpersönlich am letzten Hinrundenspieltag die Herbstmeisterschaft. „Solch ein Erfolgserlebnis fehlte uns in den ersten Begegnungen. Wir waren zwar sehr oft nah dran, aber leider standen wir am Ende dann doch mit leeren Händen da“, blickt der stellvertretende Abteilungsleiter Jörg Dathe auf die erste Halbserie zurück.

Aber noch ist nichts verloren. Der Rückstand auf die Ostsächsinnen beträgt gerade einmal zwei Zähler, drei sind es zum ESV Lok Zwickau II. Zu Platz fünf und sechs klafft aber schon ein Loch von fünf Punkten. Allerdings ist es nicht unmöglich, auch dieses zu schließen. Dazu müssen die Mittelsächsinnen in der Rückrunde aber ordentlich aus den Startlöchern kommen.

An Anja Böhle sollte der Klassenerhalt in der Sachsenliga wohl nicht scheitern. Nach ihrer Auszeit in der Spielzeit 2014/15 konnte sie bereits in der vergangenen Landesliga-Saison nahtlos an die Leistungen früherer Jahre anknüpfen. Und auch in der höchsten sächsischen Spielklasse gehört sie wieder zu den besten Spielerinnen der Liga. Mit 18:8 Punkten steht sie auf Platz sechs. Seit vier Begegnungen ist die 32-Jährige ungeschlagen und gewann in dieser Zeit zwölf Einzel am Stück. Im Doppel ist sie gemeinsam mit Evelin Dathe zudem eine Macht. Die beiden Döbelnerinnen bilden mit sieben Siegen und bei nur einer Niederlage die erfolgreichste Paarung der Liga.

Hinter ihr bewegen sich die anderen drei Döbelnerinnen fast im Gleichklang. Jessica Gückel, die mit gerade mal 18 Jahren bereits ihre vierte Saison bei den Damen in Angriff nahm, kann auf 9:12 Punkte zurückblicken, Altmeisterin Evelin Dathe kommt auf 9:15 und Christiane Prinzing auf 5:12 Zähler. Ebenfalls zum Einsatz kamen neben dem Stamm-Quartett Franziska Weber und Stephanie Schade. (DA/jsc)

Tabelle

01. TTV 1948 Hohndorf 9 66:42 13:05

02. Leutzscher Füchse III 9 63:42 13:05

03. TTC Elbe Dresden II 10 68:53 13:07

04. TTC Holzhausen 9 61:49 12:06

05. TSV 1888 Falkenau 9 56:56 10:08

06. ESV Lok Pirna II 9 54:57 10:08

07. ESV Lok Zwickau II 9 50:59 08:10

08. TTC Neusalza-Spremberg 9 56:56 07:11

09. Döbelner SV Vorwärts 9 53:62 05:13

10. TTC Elbe Dresden III 10 28:79 01:19

zur Startseite