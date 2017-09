Fußball Abstiegskampf ist in vollem Gange Der Döbelner SC hat aus drei Spielen einen Punkt geholt. Der kommende Gegner hat dagegen die volle Ausbeute eingefahren.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Für die Fußballer des Döbelner SC geht es in der Landesklasse Nord schon um viel. Nach dem Unentschieden zum Saisonstart bei Aufsteiger SV Naunhof folgten zwei Niederlagen – zu Hause gegen den HFC Colditz (1:5) und beim TSV Schildau (1:2). Da kommt dem Spiel gegen den FC Bad Lausick am Sonnabend (Anstoß 15 Uhr, Heinz-Gruner-Sportpark) schon eine gewisse Bedeutung zu.

Doch während die Döbelner die „Rote Laterne“ des Tabellenletzten tragen, stehen die Kurstädter glänzend da. Aus drei Spielen holten sie drei Siege (4:0 gegen Borna, 3:0 in Süptitz und 1:0 gegen Liebertwolkwitz). Lohn ist der zweite Platz hinter Landesliga-Absteiger SG Taucha. So gesehen sind die Gäste also klarer Favorit, auch wenn sie am Sonntag im Landespokal beim SV Naunhof mit 1:3 unterlagen.

Die Hoffnung der Döbelner kann nur darin bestehen, dass sie oftmals gegen besser platzierte Mannschaften gute Spiele abgeliefert haben. In der vergangenen Saison verbuchten sie mit einem 3:3 zu Hause und einem 4:2-Erfolg in Bad Lausick eine positive Bilanz gegen die Kurstädter. Wichtig für die Schützlinge von Trainer Uwe Zimmermann wird es sein, dass sie angesichts der misslichen Situation nicht verkrampfen. Nach acht Gegentoren in drei Spielen ist Stabilität in der Abwehr gefragt. Wenn es dann noch gelingt, vor dem gegnerischen Tor die Nerven zu bewahren, sollte für die Döbelner durchaus etwas zu holen sein.

Das Heimspiel gegen Roter Stern Leipzig ist vom 23. auf den 24. September (15 Uhr, Bürgergarten) verlegt worden.

