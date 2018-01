Handball Abstiegsgefahr Der VfL Waldheim 54 II und der SV Leisnig 90 haben ihre Punktspiele verloren. Das trifft die Bergstädter noch härter.

Waldheims Danny Ilbig versucht, den gegnerischen Keeper zu überlisten. © Dietmar Thomas

Waldheim. Gegen den in dieser Saison konstant aufspielenden Tabellendritten aus der Messestadt, SG LVB Leipzig III, gingen die Waldheimer als Außenseiter ins Spiel. Zwar konnten die Gastgeber mit voller Kapelle auflaufen, doch eingespielt war die Truppe keinesfalls und somit vieles improvisiert.

Die erste Hälfte verlief zunächst recht ausgeglichen. Der VfL führte knapp und die SG zog nach. Bedingt durch drei Zeitstrafen gegen die Waldheimer am Ende von Halbzeit eins konnten sich die Gäste bis zur Pause etwas absetzen. Mit einigen personellen Umstellungen ging die Heimsieben in den zweiten Abschnitt. Doch dieser Plan misslang und der Gast setzte sich weiter ab (9:16/40.). Nach einer Auszeit waren die Einheimischen nun wieder besser in der Partie und verkürzten Tor um Tor den Rückstand. Mit dem letzten Angriff der Begegnung hatte der Gastgeber die Chance zum Ausgleich. Nach der dritten Auszeit war das Gehäuse des VfL leer und ein zusätzlicher Feldspieler wurde eingewechselt. Doch dieses taktische Mittel brachte keinen Erfolg und den letzten Wurf konnte der starke LVB- Keeper entschärfen. Am Ende eine unglückliche Niederlage der Waldheimer, die durchaus eine Punkteteilung verdient hatten. Mit nur einem Sieg aus den letzten sechs Ligaspielen müssen sich die Gastgeber langsam mit dem Thema Abstiegskampf auseinandersetzen, denn der Vorsprung auf Platz zehn ist auf vier Punkte zusammengeschmolzen.

Der auf einem Abstiegsplatz stehende SV Leisnig 90 musste beim Tabellennachbarn LSV Südwest ran. Das Ziel der Bergstädter war, nach den letzten verlorenen Partien mal wieder einen Auswärtssieg mit nach Hause zu nehmen und zum Kontrahenten aufzuschließen. So gingen die Leisniger mit ordentlich Kampfgeist in die Partie. Allerdings waren sie aufgrund einer eher kleinen Besetzung von Beginn an gehandicapt. Anfänglich lagen die Bradler-Schützlinge gleichauf mit ihren Kontrahenten und nach dem Zwischenstand von 9:9 konnten sie sich sogar etwas absetzen und eine 13:11-Pausenführung verbuchen. In der zweiten Hälfte brauchten die Muldenstädter dann jedoch einige Zeit, um ins Spiel zurückzufinden. Das nutzten die Gastgeber aus und schlossen wieder auf. Nach dem 18:18 zog Südwest dann an den Leisnigern vorbei, denen es bis zum Ende der Partie nicht noch einmal gelang, den Ausgleich zu werfen. Damit fuhr die Vertretung der Leisniger Handballer mit einer 24:28-Niederlage nach Hause und verbleibt mit einem Punkt Rückstand zu einem Nichtabstiegsplatz auf dem elften Tabellenrang. (DA/hm/emm/dwe)

