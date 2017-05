Billard Abstiegsfinale in der Oberliga Die Döbelner Poolstars kämpfen um den Klassenerhalt. Die Konkurrenz ist aber in der besseren Position.

Der letzte Spieltag in den sächsischen Billardligen steht an. Während in den meisten Spielklassen schon der Großteil der Entscheidungen gefallen ist, kommt es in der Oberliga zum echten Showdown um den Abstieg. Im Mittelpunkt steht das Fernduell zwischen dem 1. Chemnitzer BC (6./12) und den Döbelner Poolstars (7./10).

Die Chemnitzer können mit einem Sieg sämtliche Zweifel ausräumen. Doch sie müssen beim Billard Team Vogtland ran. Besondere Brisanz erhält diese Paarung dadurch, dass die komplette Truppe der Vogtländer in der vergangenen Saison noch die erste Mannschaft der Chemnitzer bildete. Nach Differenzen im Verein wechselten die Spieler die Seiten. Am Sonnabend ab 11 Uhr kämpfen auch die Billarder des ESV Lok Döbeln um den Verbleib in der höchsten sächsischen Liga. Die Mannen um Teamkapitän André Dittmann büßten am vergangenen Spieltag ihren Vorsprung gegenüber dem Verfolger ein. Deshalb müssen sie nicht nur zu Hause einen Erfolg über den bereits als Absteiger feststehenden PBC Plauen holen, sondern auch auf eine Niederlage der Chemnitzer hoffen.

Ohne jede Bedeutung ist am Sonntag ab 11 Uhr das Aufeinandertreffen zwischen BiGa Bautzen und der zweiten Vertretung der Poolstars in der Landesliga. Diese Begegnung hat nur noch statistischen Wert. Allerdings möchte sich jedes Team gerne mit einem Sieg in die Sommerpause verabschieden. (DA/rsa)

