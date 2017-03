Fußball Landesklasse Vorschau Abstiegsangst in Kreinitz und Meißen Heimsiege sind Pflicht, um den Klassenerhalt nicht aus den Augen zu verlieren. Spitzenreiter Großenhain gastiert in Gröditz.

Mit den besten Wünschen verabschiedeten die Großenhainer am vergangenen Sonnabend die Gäste aus Coswig. Die Grün-Weißen hatten beim Spitzenreiter der Fußball-Landesklasse Mitte ein bemerkenswertes 1:1 erreicht. „Das war eine saugeile Vorstellung von jedem meiner Spieler“, brachte es Trainer Frank Selber nach dem Abpfiff auf den Punkt. Am 21. Spieltag erwarten die Coswiger nun den Zweiten Germania Mittweida, der sieben Punkte hinter den Großenhainern rangiert und eine Partie weniger bestritten hat.

Während die Kicker des Tabellenführers die Daumen für einen weiteren Coswiger Coup drücken, müssen sie zeitgleich in Gröditz Farbe bekennen. Den Gastgebern brennt noch die 1:5-Schlappe vom Hinspiel unter den Nägeln. Die Großenhainer setzen am Eichenhain wieder auf die Torgefährlichkeit ihres „Wintereinkaufs“ Torsten Marx. Der 29-Jährige erzielte in den vier Rückrundenpartien (drei Siege, ein Remis) sieben Treffer für den GFV.

Für die SG Kreinitz und Schlusslicht Meißner SV wird die Luft im Abstiegskampf immer dünner. Gespannt sein darf man, wie die Domstädter das Debakel am vergangenen Sonntag in Hainsberg (0:8) verkraftet haben. Am Sonntag reist der SV 05 Hartmannsdorf (13.) zum Kellerduell im Meißner heiligen Grund an. Die Kreinitzer haben als einziges Team noch keinen Punkt in der Rückrunde geholt und in fünf Begegnungen 23 Gegentreffer kassiert. Allerdings war eine Leistungssteigerung am vergangenen Sonntag in Hartmannsdorf unübersehbar (2:3). Der Aufsteiger erwartet am Sonntag den Heidenauer SV, der auf dem ersten Abstiegsplatz (12.) rangiert und sieben Zähler mehr auf dem Konto hat.

In der Landesklasse Ost gastiert der souveräne Spitzenreiter Radebeuler BC am Sonntag beim Tabellenzehnten in Weixdorf auf dem Forstsportplatz. Mit 43 von 48 möglichen Punkten weisen die RBC-Kicker in dieser Saison eine beeindruckende Bilanz auf. Trainer Matthias Müller fordert dennoch höchste Konzentration. „Wir haben in dieser Saison zweimal gegen die Weixdorfer gespielt und hatten beide Male Schwierigkeiten.“ Im Landespokal mussten die Radebeuler zu Hause in die Verlängerung (4:3) und sich auch im Heimpunktspiel mächtig strecken (2:0), um die Punkte in der Karl-May-Stadt zu behalten. (js)

