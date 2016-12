Abstecher in verborgene Winkel Architekt und Stadtchronist Claus-Dirk Langer hat einen neuen Bildband zu Meißen herausgebracht.

Geradezu mediterranes Flair kann die Altstadt, wie hier am Kleinmarkt, ausstrahlen, wenn ein paar Bäume und Büsche in der steinernen Stadt vorhanden sind. © Claus-Dirk Langer

Wenn er in Süden in den Urlaub fährt, kauft er sich vor Ort immer einen touristischen Bildband. Zwar lässt die deutsche Übersetzung darin meist stark zu wünschen übrig, doch dafür sind die Fotos sehr gut. „Ich dachte mir dann oft: Warum gibt es so einen simplen Bildband nicht auch von Meißen?“, natürlich mit besseren Texten? „Und da ich leidenschaftlich gern Bücher mache, sagte ich mir: Eben nicht nur reden, sondern selber machen!“

Das Ergebnis heißt „Meißen – Bilder einer Stadt“ und bietet auf 104 Seiten 170 Fotos. Dabei werden nicht nur die touristischen Highlights der Stadt vorgestellt, „sondern auch Abstecher in verborgene Winkel und an den Stadtrand gemacht“. So finden sich etwa Aufnahmen der romantischen Gassen und Treppen der Afra-Freiheit ebenso wie solche aus Nikolaikirche mit ihrer einmaligen Ausstattung aus Meissner Porzellan.

Auch der Meißner Tierpark, Schloss Siebeneichen, die Klosterruine Zum Heiligen Kreuz und Schloss Proschwitz sind vertreten. Damit vermittelt der Band gerade für Touristen Anregungen zu einem mehrtägigen Aufenthalt in Meißen. „Denn nicht nur die Monumente aus Geschichte und Architektur, wie Dom, Albrechtsburg oder historische Altstadt, sind einen Meißen-Besuch wert, sondern gerade die Vielfalt der touristischen Möglichkeiten macht die Stadt für Auswärtige so attraktiv“, erklärte Claus-Dirk Langer.

So bietet der Bildband auch fotografische Ausflüge in die Weinberge des Spaargebirges, auf die Elbwiesen mit ihren Möglichkeiten der aktiven Freizeitgestaltung und vermittelt Eindrücke einer Dampferfahrt. „Dem Tages-Touristen werden romantische Nachtaufnahmen von Meißen geboten, die ihn vielleicht verleiten, auch über Nacht hierzubleiben – der Sommergast wird mit den reizvollen Bildern des winterlichen Meißens eventuell dazu verführt, im Winter nochmals Meißen zu besuchen.“

Natürlich darf in einem Bildband über Meißen, wo seit 1710 Porzellan – das erste in Europa – hergestellt wird, auch die Staatliche Porzellanmanufaktur nicht fehlen. Mit drei Sätzen erklärt Claus-Dirk Langer, was den Besucher hier erwartet. Das ist klar auf den Meißen-Touristen zugeschnitten, der sich kurz und knapp orientieren will und zu Hause den Bildband zur Hilfe nehmen kann, um seine eigenen Fotos zuzuordnen.

Ein Alleinstellungsmerkmal des Bandes sind die kurzen dreisprachigen Texte in Deutsch, Englisch und Französisch, die Übersetzung besorgte das renommierte Dresdner Büro in-translations. Das Buch ist in allen Meißner Buchhandlungen, bei der Tourist-Information und im Internet bei Amazon und in den SZ-Treffpunkten für 15,95 Euro erhältlich.

