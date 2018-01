Handball Bezirksliga Abstand zu Abstiegsrängen ausgebaut Das Ruder konnte noch vor der Halbzeit herumgerissen werden.

Riesa. Mit einem 33:30-Erfolg ist die zweite Männermannschaft der HSG Riesa/Oschatz vom Spiel beim VfL Waldheim 2. zurückgekehrt.

RIO hatte seinen Kader durch Spieler der ersten Mannschaft, die momentan eine längere Spielpause haben, leicht verstärkt. Nach einem zaghaften Abtasten beider Mannschaften zu Beginn kam man über die gute Abwehr zu leichten Toren und erspielte sich eine 2:5 Führung. Es schien also alles nach Plan zu laufen. Dass in Waldheim aber nichts geschenkt werden würde, wurde schnell deutlich.

Kleine Unkonzentriertheiten im Abschluss oder beim finalen Pass ließen die Angriffsmaschinerie ins Stocken geraten. Dies wusste der Gastgeber zu nutzen und übernahm vorerst mit einem 6:1-Lauf das Zepter. Zum Glück hielt der Schock nicht lange an, und RIO fand wieder zurück in die Partie. Das Ruder konnte noch vor der Halbzeit herumgerissen werden. So ging man zwar mit einer 13:14 Führung in die Pause, was gegen Waldheim ein durchaus positives Ergebnis darstellt, wenn da nicht die vergebenen Chancen im Hinterkopf wären. Die zweite Halbzeit gestaltete sich fortan relativ ausgeglichen. Der Abstand schwankte zwischen zwei und vier Toren Vorsprung für die HSG.

Eine Serie von vergebenen Gelegenheiten brachte den Gastgeber noch einmal heran bis zum Ausgleich von 27:27. Es blieb jedoch nur bei dieser kleinen Schwächephase und RIO brachte sich kurzerhand wieder mit drei Toren in Front. (sm)

