Absicht oder Versehen? Am Löbauer Rathaus ist am Montag ein Schaden entdeckt worden. Noch ist nicht bekannt, wie das passiert ist.

Ein Versehen beim Ausparken oder doch Absicht? © Marcus Scholz

Löbau. Zum Osterhasentag am vergangenen Sonntag hat im Löbauer Zentrum buntes Treiben geherrscht. Allerdings scheint dabei auch etwas kaputt gegangen zu sein. Und zwar eine hölzerne Tür an den linken Arkaden des Löbauer Rathauses. Wie der Schaden zustande gekommen, hat am Montag noch niemand gewusst. Laut Stadtsprecherin Eva Mentele sei das auch schwer herauszubekommen, sollte sich nicht zufällig noch jemand melden. Es könne sein, dass jemand dagegen gefahren ist oder kräftig in die Tür getreten hat, so die Sprecherin. Bis jetzt ist das aber nur Spekulation. Die verschlossenen Arkadengänge befinden sich jeweils links und rechts von der Eingangstür des Löbauer Rathauses. (SZ/ms)

zur Startseite