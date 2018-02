Absicht gut – Umsetzung besser In der Regierungserklärung des Ministerpräsidenten Michael Kretschmer ist vieles vage geblieben. Zu dem, was er plant, fragten wir Experten aus dem Landkreis Görlitz.

Will eine Koalition der Macher: Ministerpräsident Michael Kretschmer. © dpa

Görlitz. Selten war eine Rede mit so hohen Erwartungen befrachtet wie die Regierungserklärung des neuen sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Vieles blieb noch vage. Zu dem, was er konkret plant, fragten wir Experten aus dem Landkreis Görlitz. Deren Tenor: Vieles, was die Große Koalition bewegen will, geht in die richtige Richtung. Jetzt muss es nur noch umgesetzt werden in der „Koalition der Macher“.

