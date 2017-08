Abseits der Touristenströme wandern Die Nationalparkverwaltung bietet Themenführungen, mit denen sie überraschen will.

Die Wanderer erkunden auch weniger bekannte Ecken des Rathener Gebiets. © SZ-Archiv, Schulter

Der Basteifelsen ist mit rund 1,5 Millionen Besuchern pro Jahr der größte Anziehungspunkt in der Sächsischen Schweiz. Die Nationalparkverwaltung will aber auch zeigen, dass man die Region anders erleben kann. Unter dem Motto „Abseits der Touristenströme“ begleiten zertifizierte Nationalparkführer jeden Dienstag Naturfreunde und begeisterte Wanderer im Rathener Gebiet durch die Felslandschaft und vermittelt auch weniger Bekanntes und Überraschendes über die Nationalparkregion. Die etwa vierstündige Wanderung hat zwei Treffpunkte, das Basteihotel mit Start um 9.15 Uhr und in Kurort Rathen 10 Uhr am Haus des Gastes. Das ist für die Gäste zu empfehlen, die mit der Bahn anreisen.

Dann berichtet Nationalparkführer Steffen Petrich beispielsweise auch viel über die Flora und Fauna des Elbsandsteingebirges, seine Entstehung und seine touristische Erschließung. Nationalparkführer verstehen sich als Botschafter des Nationalparkgedankens, heißt es von den Veranstaltern. Mittagsrast ist auf dem Gamrig-Felsen, wo es beste Gelegenheit gibt, den Blick in die Ferne schweifen zu lassen und sich an der Schönheit der Landschaft zu erfreuen. (SZ)

Weitere Infos unter Telefon 0162 7715331, eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Kosten für Erwachsene 12 Euro

