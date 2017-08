Abschreckung für Lasterfahrer Die Stadt musste einst das Durchfahrtsverbot für Lkw auf der Nordstraße aufheben. Nun löst sie das Problem auf andere Art und Weise.

Die Warnbaken und die dazugehörigen halben Verkehrsinseln haben in Bernbruch in den vergangenen Tagen schon manchen Autofahrer ins Grübeln gebracht. Die Stadt hat Ende Juli zwei sogenannte Verschwenkinseln in der Nähe der Bushaltestelle in Bernbruch aufbauen lassen. „Die Nordstraße hat ein sehr hohes Verkehrsaufkommen, leider fahren dort auch sehr viel Lkws, die nicht entsprechend der Straßenverkehrsordnung unterwegs sind und dabei viel Lärm verursachen“, sagt Stadtsprecher Thomas Käppler.

Die Anwohner haben sich bereits mehrfach beschwert und die Stadt hatte in den vergangenen Jahren auch ein Durchfahrtsverbot für Lkw festgelegt. Doch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr hat dieses Verbot aus rechtlichen Gründen abgelehnt. Die entsprechenden Schilder wurden bereits vor mehr als einem Jahr wieder abgebaut. „Die Nordstraße selbst ist eine Gemeindestraße und so wurden durch die Stadt andere Möglichkeiten gesucht, die Geschwindigkeit von Fahrzeugen in diesem Bereich zu drosseln und die Durchfahrt für Lkw in Bernbruch unattraktiv zu gestalten“, sagt Thomas Käppler auf Nachfrage. Die Verschwenkinseln sind ein Ergebnis dieser Überlegungen. „Durch die Inseln soll erreicht werden, dass die Lkw-Fahrer über die Kreisstraße auf die Umgehungsstraße S 94 fahren.“

Die Stadt will die Effekte der Verschwenkinseln nun beobachten und gleichzeitig noch weitere Inseln in der Nähe der Kreuzung der Nordstraße mit der Goethestraße aufbauen lassen. Dafür muss allerdings noch die Parkordnung in dem Bereich geändert werden. Gleichzeit will die Stadt die Bereiche für die Radfahrer auf der Nordstraße zwischen der Kreuzung mit der kleinen Goethestraße und der Obikreuzung neu markieren lassen.

Bewähren sich die Verschwenkinseln, bleiben sie erhalten. Die Stadt hofft allerdings darüber hinaus noch auf die große Lösung. Das Landratsamt will die Planung der neuen Nordwestpassage zwischen der S 100 am Abzweig nach Liebenau und dem Industriegebiet Bernbruch-Nord mit dem im Bau befindlichen Accumotive-Werk weiter voranbringen. „Durch diesen Neubau, der auch eine Anbindung an das Gewerbegebiet „An der Windmühle“ beinhaltet, wird die Nordstraße eine starke Entlastung erfahren“, sagt Thomas Käppler.

zur Startseite