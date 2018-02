Abschlussschwäche nach Aufholjagd

Nach einer vor allem im Abschluss durchwachsenen Leistung haben die Handballfrauen der HSG Weißeritztal das Landkreisderby in der Bezirksliga gegen die Reserve des SSV Heidenau verloren. In Wilsdruff musste sich der Verbandsliga-Absteiger mit 20:27 (10.14) geschlagen geben. Während die Gäste als Tabellenzweite dem Spitzenreiter Riesa/Oschatz II auf den Fersen bleiben, verharrt die HSG auf Rang sieben.

Obwohl die Heidenauerinnen als Favorit auch nicht immer zu überzeugen wussten, waren sie dennoch in den entscheidenden Phasen entschlossener und torgefährlicher. Das erneut von Nachwuchskräften unterstützte Weißeritztaler Team verpasste es indes, sich für seinen Aufwand zu belohnen. „Das ist schon frustrierend und traurig für die Mädels. Vor allem, weil wir heute sieben Siebenmeter vergeben haben, dazu kamen wie beim Gegner auch noch mehrere Pfosten- und Lattentreffer“, bedauert HSG-Trainer Michael Kühn. „Kurzum: In der Abwehr standen wir gut, unsere Torfrau Katja Hofmann hat drei, vier Großchancen nach Kontern entschärft. Doch wir haben zu viele Chancen vergeben.“

Lange wurde die Partie durch die Weißeritztalerinnen offen gestaltet, auf deren Seite die ehemals auch in Heidenau aktive Mandy Ulbricht mit acht Treffern am erfolgreichsten war. Nach der 7:6-Führung kassierte die HSG jedoch sechs Treffer, ohne selbst nachzulegen. Es stand 7:12.

Zur Pause kam das Team heran und konnte nach dem Seitenwechsel den Rückstand sogar noch aufholen. Beim 16:16 keimte wieder Hoffnung auf. Aber die Aufholjagd wurde am Ende nicht gekrönt. Die HSG nutzte zahlreiche gute Wurfmöglichkeiten nicht – und die Gäste gingen mit 25:17 in Führung. Die Partie war verloren. Es war die achte Niederlage im 16. Spiel für Weißeritztal. Am Sonntag wartet der Ligadritte ESV Dresden auf die HSG. (skl)

zur Startseite