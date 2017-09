Abschlussparty im Karswaldbad Am Sonnabend wird die Saison offiziell beendet. Der Badverein will dabei auch Neuigkeiten für 2018 verkünden.

Das Arnsdorfer Karswaldbad. Hier wird am Wochenende gefeiert. © Thorsten Eckert

Die Badsaison 2017 ist beendet. Das macht vor allem das herbstliche Wetter deutlich, das seit einigen Tagen im Rödertal eingekehrt ist. Doch auch wenn das Baden im Freien nicht mehr möglich ist, öffnet das Arnsdorfer Karswaldbad gelegentlich trotzdem seine Türen. Wie zum Beispiel an diesem Wochenende. Denn am Sonnabend steht ab 19 Uhr die große Abschlussparty mit DJ Georg an. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Zudem möchte Jürgen Brendel, Mitglied des Badvereins, einige Neuigkeiten für die kommende Badsaison bekanntgeben. Schließlich steht noch immer die Entscheidung aus, ob das Freibad im nächsten Sommer wieder öffnen kann. Denn nach aktuellem Stand fehlt ein Schwimmmeister.

Doch nicht nur beim Schwimmmeister hat das Freibad der kleinen Gemeinde Nachholbedarf. So will der Badverein gemeinsam mit Verwaltungsmitarbeitern die Nutzungsvereinbarung überarbeiten. „Diese stammt noch aus dem Jahr 2002, als wir die Betreibung des Bades in die Hände des Vereins gegeben haben“, erklärt Bürgermeisterin Martina Angermann. Die Vereinbarung, die Rechte und Pflichten des Betreibers regelt, müsse einfach mal auf einen aktuellen Stand gebracht werden. Dazu sei nach Angaben der Bürgermeisterin in der kommenden Woche ein Rundgang vor Ort geplant.

Doch bevor sich der Verein in der kommenden Woche mit Papierkram beschäftigt, soll am Wochenende erst einmal kräftig gefeiert werden. Und vielleicht gibt es auch die eine oder andere – hoffentlich positive – Neuigkeit.

Hunde-Shootin am Sonntag

Doch bei der Abschlussparty bleibt es an diesem Wochenende nicht. Denn ein weiteres, tierisches Angebot wartet am Sonntag, dem 24. September, auf die Arnsdorfer. Denn die junge Fotografin Anja Schwarz aus Ottendorf-Okrilla lädt zum Hunde-Shooting in das Freibad ein. Ob am Beckenrand, auf den Startblöcken oder im Wasser beim Schwimmen – an diesem Tag sollen Hundeliebhaber ganz besondere Fotos von ihren Lieblingen erhalten. Ein Shooting dauert pro Hund 30 Minuten und kostet 45 Euro. Wer spontan noch Interesse hat, kann sich bei der Ottendorferin melden, um nach freien Terminen am Nachmittag zu fragen.

Weitere Informationen zur Party und dem Hunde-Shooting finden sie auch im Internet unter

www.karswaldbad-arnsdorf.jimdo.com

zur Startseite