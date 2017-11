Abschleppauto in Flammen

Der Amarok brannte vollständig aus. © Roland Halkasch

In der Nacht zu Dienstag ist auf dem Gelände eines Abschleppunternehmens an der Tharandter Straße ein Dienstfahrzeug abgebrannt. Der VW Amarok stand aus bislang ungeklärter Ursache gegen 1.30 Uhr in Flammen. „Brandursachenermittler werden im Laufe des Vormittags das Auto untersuchen“, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen.



Das Feuer beschädigte auch ein Werkstattgebäude und ein weiteres Fahrzeug, das in der Nähe des Brandautos geparkt war. Zu den Löscharbeiten rückten die Berufsfeuerwehren Löbtau und Altstadt sowie die Freiwillige Feuerwehr Gorbitz aus. (fsc)

