Abschiedstour für Bürgermeisterin Hiltrud Snelinski hätte sich zum Ende ihrer Amtszeit einen Festakt verdient. Aber die Rammenauer hatten eine bessere Idee.

Zwei Urgesteine: die langjährige Bürgermeisterin Hiltrud Snelinski (r.) und Roswitha Förster, frühere Leiterin des Barockschlosses. © Theres Herold

Kein Festbankett. Keine Abschiedsreden. Keine teuren Präsente. Statt großer Bahnhof ein gemütlich dahinschaukelnder Elbdampfer. Rammenauer – Gemeinderäte, Vereinsvertreter und der künftige Bürgermeister – hatten sich zur Verabschiedung „ihrer“ Bürgermeisterin Hiltrud Snelinski in den Ruhestand ein besonderes Geschenk einfallen lassen: Sie schenkten ihr einen Tag, den sie gemeinsam verbrachten. Mit einem Sonderbus ging es nach Stadt Wehlen in der Sächsischen Schweiz, dann mit dem Dampfer nach Pillnitz in die Barockanlage und schließlich wieder zurück. Die Idee stammt von Architektin Kathrin Petzold, die auch dem Gemeinderat angehört. Jeder Teilnehmer bezahlte seine Fahrt selbst. Ehrensache, dass die Bürgermeisterin von den Mit-Fahrenden eingeladen wurde.

Formal ist Hiltrud Snelinski, die vor einigen Tagen ihren 66. Geburtstag feierte, noch bis zu diesem Dienstag im Amt. Auf einer Sitzung des Gemeinderates am Mittwochabend wird ihr Nachfolger Andreas Langhammer vereidigt. Mit dem Wechsel geht für Rammenau eine Ära zu Ende. Seit 1986 ist Hiltrud Snelinski Bürgermeisterin. Viele Jahre übte sie dieses Amt ehrenamtlich aus. In ihrer Amtszeit wurde Rammenau im Jahr 2012 schönstes Dorf Sachsens und holte ein Jahr später beim Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ eine Goldmedaille. Auch beim Europäischen Dorferneuerungswettbewerb 2016 erhielten die Rammenauer einen Preis. „Gesundheit, alles Gute und Gottes Segen“ für die Zukunft wünscht ihr Vize-Bürgermeister Dietmar Tübel. (SZ)

