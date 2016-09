Abschiedsparty für Jugendklub Nachdem bekannt wurde, dass das Haus in Grumbach abgerissen wird, trafen sich ehemalige Mitglieder. Einer reiste sogar aus dem Ausland an.

Die ehemaligen Vereinsmitglieder des Grumbacher Jugendklubs trafen sich am Sonnabend. Das Haus wurde 1987 erbaut, demnächst kommt der Abrissbagger. © privat

Grumbach. Ganz so sang- und klanglos sollte das Ende des Grumbacher Jugendklubs dann doch nicht sein: Am vergangenen Wochenende trafen sich knapp 40 ehemalige Mitglieder, die seit 1978 das Klubleben am Laufen gehalten hatten. Manche sind erst zwanzig Jahre alt, andere brachten ihre Kinder mit, die Ältesten sind Mitte 50. Einige scheuten auch weite Wege nicht und kamen aus Chemnitz, Erfurt und sogar aus Zürich angereist.

Und obwohl die Wiedersehensfreude groß gewesen sei, hätte auch ein bisschen Trauer mitgeschwungen, berichtet Maret Clausnitzer, eine der Ideengeber für die Abschiedsfete. „Sogar ein paar feuchte Augen hat es gegeben.“ 1987 gebaut, wird das Haus an der Wilsdruffer Straße demnächst abgerissen. Denn nachdem junge Grumbacher vor zwei Jahren nochmals Anlauf genommen hatten, regelmäßig Veranstaltungen zu organisieren, stand das Gebäude seit Monaten leer. Maret Clausnitzer meint dazu: „Heute kennen sich die Jugendlichen im Dorf kaum, da jeder in eine andere Schule in unterschiedlichsten Städten geht und so keine Gemeinschaften mehr entstehen können.“ Zudem sei es als Verein schwierig, die Nebenkosten zu erwirtschaften. Eine entsprechende Mahnung von der Stadt fand sich am Sonnabend übrigens noch im Briefkasten.

