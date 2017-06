Abschiedsgruß für die Hebamme Danke Waltraud, steht auf dem Plakat, das diese Radebeuler Mamas und Papas gemeinsam mit ihren Kindern in die Kamera halten.

Ihnen hat Waltraud Frietsch geholfen: Die Eltern bedanken sich bei der Hebamme für ihre Unterstützung und senden Geburtstagsglückwünsche. © Arvid Müller

Der Dank dieser Radebeuler Mamas und Papas, die gemeinsam mit ihren Kindern ein Plakat in die Kamera halten, gilt Waltraud Frietsch, Radebeuls letzter Hebamme, bei der noch Kinder auf die Welt gekommen sind. In diesem Jahr geht sie in den Ruhestand.

Zu ihrem 68. Geburtstag wollen sich die Eltern bedanken, dass Waltraud Frietsch zu jeder Tages- und Nachtzeit für sie da war. Immer in Rufbereitschaft. 2003 eröffnete sie ihre Praxis an der Meißner Straße 108. Hunderte Babys erblickten dort das Licht der Welt. Einen Nachfolger für ihr Geburtenhaus hat die gebürtige Schwäbin jedoch nicht gefunden. Ende des Jahres muss die Praxis schließen.

Die Eltern bedauern zwar, dass die Geburtshelferin aufhört. Sie wünschen ihr nun aber nach den vielen Jahren als Freiberuflerin mehr Zeit für sich selbst, ihre eigene Familie und neue Beschäftigungen. Und, dass keine Langeweile bei ihr aufkommt. (SZ/nis)

