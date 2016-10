Abschied von uralter Buche Über einhundert Jahre stand der Baum an der Talsperre. Nun fiel er kraftlos um. Weithin zu hören war die Erschütterung.

Einen heftigen Hieb tat es, als die Buche in die Talsperre fiel. Sie wird unter anderem als Regenrückhaltemöglichkeit genutzt. © privat

Udo Grundmann ist traurig. Der über 100 Jahre alte Riese steht nicht mehr. Die mächtige Buche direkt am Ufer der Talsperre in Ringenhain hatte keine Kraft mehr. In der vergangenen Woche fiel sie um, mitten hinein ins Wasser. Ringenhainer, die in der Nähe wohnen, spürten die Erschütterung in ihren vier Wänden. Die Buche war ein schwerer Riese. Der umgefallene Baum und der Anblick, der sich am Wasser bot, sprachen sich herum. Am Wochenende spazierten viele Ringenhainer und Steinigtwolmsdorfer mit Kind und Kegel hin, um zu gucken und Abschied zu nehmen. „Das war ein besonderer Baum, wenn die dicken Äste direkt übers Wasser ragten, war das ein schöner Anblick“, sagt Udo Grundmann. Als die Talsperre 1913 gebaut wurde, habe die Buche schon etwa fünf Jahre gestanden, sagt der Ringenhainer. Der Durchmesser des Stammes war gut eine Meter, schätzt er. Seine Wurzeln vermochten ihn nun aber nicht mehr zu tragen. „Der Baum stand schon seit letztem Jahr auffallend schief“, sagt Udo Grundmann. „Große Wurzeln hatte der Baum schon gar nicht mehr. Und die Pfahlwurzel wird weggefault sein. Die Nässe in den vergangenen Tagen war wohl nun Auslöser, dass der Baum umfiel.“

Lehrreiches für Spaziergänger

Die Gemeinde sorgte nun davor, den Weg neben der gemeindeeigenen Talsperre etwas frei zu räumen. Wann der Baum aus dem Wasser gezogen und abtransportiert wird, ist derzeit noch offen. „Wir werden wohl warten, bis Frost kommt. Wenn der Boden zugefroren und fest ist, richten Fahrzeuge keinen so großen Schaden auf Wiesen und Wegen an“, sagt Udo Grundmann. Und schwere Technik wird nötig sein, um den umgestürzten Riese zu entfernen. „Der Stamm wird abgesägt und der Baum dann wohl stückweise aus dem Wasser gezogen“, sagt Udo Grundmann. Das Wasser werde dazu aus der Talsperre abgelassen.

Udo Grundmann, der Vorsitzende des Heimat- und Ortsverein Ringenhains, liebt das grüne Gelände rund um die Talsperre. Gemeinsam mit vielen anderen seines Vereins kümmert er sich um die Erhaltung und Pflege des Areals hier und sogar um nette und lehrreiche Dinge für Spaziergänger. Vor kurzem legte der Heimatverein einen Steingarten an. Basalt, Granit, Sandstein und vielen andere Gesteinsarten liegen hier zum Befühlen und Angucken. Immer wieder machen die Herrschaften vom Verein das Talsperren-Gelände auch zu einem für Fröhlichkeit. Es gibt Feste hier und Theateraufführungen. Im kommenden Jahr soll die Bühne mit Steinen neu angelegt, sagt Udo Grundmann. Viel tut sich hier in Ringenhain. Die alte Buche wird es leider nicht ehr erleben können.

zur Startseite