Abschied von prominenten Mitbürgern

Januar Der Oderwitzer Malermeister Wolfgang Lindner war von 1989 bis 2002 Obermeister der Innung Maler und Lackierer in den Kreisen Zittau und Löbau-Zittau. Für die CDU saß er 18 Jahre im Kreistag. Lindner ist am 13. Januar mit 74 Jahren verstorben.

Februar Gottfried Krausch malte Häuser und Landschaften, ob mit Feder oder Tusche oder als Aquarelle. Viele Motive fand er in Neugersdorf und Ebersbach, wo er lange wohnte. Krausch zeichnete auch Karikaturen von Sportlern oder zu kommunalpolitischen Themen. Er starb am 11. Februar mit 82. Mit Gunther Leupolt verlor Neusalza-Spremberg eine prägende Persönlichkeit. 1984 wurde er Vorsitzender der Kultur- und Heimatfreunde, eines Vereins, der das kulturelle Leben in der Spreestadt bis heute maßgeblich prägt. Diese Funktion nahm er bis 2004 wahr. Gunther Leupolt war Mitinitiator der Mittellausitzer Berglandtour, einer populären Volkssportwanderung. Maßgeblich beteiligt war er an der Neugründung des Lusatia-Verbandes. Zudem brachte er sich in den Heimatverein Reichenau und Umgebung ein. Nicht zuletzt war er Autor vieler fundierter heimatgeschichtlicher Beiträge. Am 27. Februar verstarb Gunther Leupolt im Alter von 94 Jahren.

März Im Kloster St. Marienthal herrschte dieses Jahr große Trauer. Mit Schwester Hildegard Zeletzki ist am 5. März die frühere Priorin der Abtei verstorben. Sie wurde 82 Jahre alt. Die gebürtige Berlinerin war 1962 in das Kloster eingetreten. 1993 wurde sie die Stellvertreterin der Äbtissin. Sie setzte sich für den Aufbau des Internationalen Begegnungszentrums (IBZ) St. Marienthal ein und war lange dessen Vorstandsvorsitzende. 2009 gab sie das Amt der Priorin ab, blieb aber aktiv. So war sie an der Erstellung des Magazins „ora et labora“ des Freundeskreises des Klosters beteiligt.

April Wenige Wochen nach seinem 90. Geburtstag ist am 23. April der Ebersbacher Wolfgang Zschietzschmann gestorben. Er war Turner und engagierte sich unter anderem als Vorsitzender des TSV Ebersbach. Lange Zeit bestimmte er die Geschicke von Ebersbach als Stadtrat mit.

Juni Sein Leben war vor allem dem Weltklima und den nachkommenden Generationen gewidmet: Lutz Wicke. 13 Jahre war der gebürtige Herrnhuter im Umweltbundesamt tätig, dort auch Wissenschaftlicher Direktor. Später wurde er Umweltstaatssekretär im Land Berlin. Wicke starb am 14. Juni mit 74 Jahren.

Juli Adolf Klinger wurde 1990 Dezernent in der Löbauer Kreisverwaltung. Vier Jahre lang war er hier unter anderem für Soziales zuständig. Nach der Kreisreform 1994 blieb er weiterhin Sozialdezernent des neu entstandenen Landkreises Löbau-Zittau. Bis 1996 übte er diese Funktion aus. Der Ebersdorfer war auch gut 50 Jahre an der Volkshochschule Dreiländereck tätig. Mit 76 Jahren ist Adolf Klinger am 9. Juli verstorben.

August Rüdiger Götze, 1942 in Erfurt geboren, ist Theatermann aus Leidenschaft gewesen. Er war drei Mal am Zittauer Theater tätig, die dritte Periode war mit 13 Jahren die längste. In dieser Zeit war Götze auch drei Jahre lang Intendant. Seit 1963 spielte er etwa 250 Rollen und inszenierte mehr als 40 Stücke. Im Spätsommer 1990 hob er den Verein „Freunde des Zittauer Theaters“ mit aus der Taufe und wurde 2015 zu dessen Ehrenmitglied ernannt. Am 3. August ist er im Alter von 75 Jahren verstorben. Ab 1992 setzte sich Folkmar Kinzer viele Jahre im Kreisseniorenrat für die Belange älterer Mitbürger ein. Der Pädagoge leitet lange Zeit die Berufsausbildung im Kreis Zittau und organisierte in seiner Freizeit unter anderem Sportfeste für die BSG Robur. Als Rentner engagierte er sich ehrenamtlich, gründete den Seniorenverband „Graue Panther“ und war mehrere Jahre Kreisgeschäftsführer der FDP. Für sein vielfältiges Engagement erhielt er 2004 den Bürgerpreis. Mit 92 Jahren ist Folkmar Kinzer am 20. August gestorben.