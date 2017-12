Abschied von prominenten Mitbürgern

Januar Der Oderwitzer Malermeister Wolfgang Lindner war von 1989 bis 2002 Obermeister der Innung Maler und Lackierer in den Kreisen Zittau und Löbau-Zittau. Für die CDU saß er 18 Jahre im Kreistag. Lindner ist am 13. Januar mit 74 Jahren verstorben.

März Im Kloster St. Marienthal herrschte dieses Jahr große Trauer. Mit Schwester Hildegard Zeletzki ist am 5. März die frühere Priorin der Abtei verstorben. Sie wurde 82 Jahre alt. Die gebürtige Berlinerin war 1962 in das Kloster eingetreten. 1993 wurde sie die Stellvertreterin der Äbtissin. Sie setzte sich für den Aufbau des Internationalen Begegnungszentrums (IBZ) St. Marienthal ein und war lange dessen Vorstandsvorsitzende. 2009 gab sie das Amt der Priorin ab, blieb aber aktiv. So war sie an der Erstellung des Magazins „ora et labora“ des Freundeskreises des Klosters beteiligt. Kurz zuvor ist eine weitere Nonne verstorben: Schwester Bernadette Steiner. Mit ihr verlor das Frauenkloster erstmals seit zehn Jahren wieder ein Mitglied. Schwester Bernadette wurde 76 Jahre alt.

Juni Die Schlegler haben dieses Jahr einen ihrer bekanntesten Einwohner zu Grabe getragen: Gerhard Hanspach. Mit 91 Jahren ist der Vollblutmusikant am 29. Juni verstorben. 1969 hatte er ein Pionierblasorchester gegründet, aus dem später die Schlegler Blasmusikanten entstanden. Die Leitung der Kapelle übergab Gerhard Hanspach bereits 1979 an seinen Sohn Wolfgang – als Musiker wirkte er aber danach weiter mit. Sein Leben war vor allem dem Weltklima und den nachkommenden Generationen gewidmet: Lutz Wicke. 13 Jahre war der gebürtige Herrnhuter im Umweltbundesamt tätig, dort auch Wissenschaftlicher Direktor. Später wurde er Umweltstaatssekretär im Land Berlin. Wicke starb am 14. Juni mit 74 Jahren.

Juli Horst Bäsler ist eine Institution in Zittau gewesen. Für die FDP saß er sechs Jahre im Kreistag und 20 Jahre im Zittauer Stadtrat. Neun Jahre lang führte er den Handelsverband Zittau. Ab 1965 leitete Bäsler das „Haus der Technik“ der HO. Nach der Wende machte er daraus ein privates Fotofachgeschäft. 1994 wurde er in die Deutsche Gesellschaft für Fotografie berufen. Am 17. Juli ist Horst Bäsler nach schwerer Krankheit mit 81 Jahren gestorben. Sein Tod kam unerwartet: Schauspieler Dieter Trenkler ist am 31. Juli mit 79 Jahren gestorben. Er gehörte 2003 zu den Gründungsmitgliedern des Theaterseniorenclubs und wirkte seitdem in mehr als einem Dutzend Stücken mit, die fast 100 Mal in der Region aufgeführt wurden.

August Rüdiger Götze, 1942 in Erfurt geboren, ist Theatermann aus Leidenschaft gewesen. Er war drei Mal am Zittauer Theater tätig, die dritte Periode war mit 13 Jahren die längste. In dieser Zeit war Götze auch drei Jahre lang Intendant. Seit 1963 spielte er etwa 250 Rollen und inszenierte mehr als 40 Stücke. Im Spätsommer 1990 hob er den Verein „Freunde des Zittauer Theaters“ mit aus der Taufe und wurde 2015 zu dessen Ehrenmitglied ernannt. Am 3. August ist er im Alter von 75 Jahren verstorben. Ab 1992 setzte sich Folkmar Kinzer viele Jahre im Kreisseniorenrat für die Belange älterer Mitbürger ein. Der Pädagoge leitet lange Zeit die Berufsausbildung im Kreis Zittau und organisierte in seiner Freizeit unter anderem Sportfeste für die BSG Robur. Als Rentner engagierte er sich ehrenamtlich, gründete den Seniorenverband „Graue Panther“ und war mehrere Jahre Kreisgeschäftsführer der FDP. Für sein vielfältiges Engagement erhielt er 2004 den Bürgerpreis. Mit 92 Jahren ist Folkmar Kinzer am 20. August gestorben.

September In der Advents- und Weihnachtszeit hat sich Bernd Junghans immer den roten Mantel übergestreift, einen weißen Bart angeklebt und ist mit einem Sack voller Geschenke losmarschiert. Als Zittauer Weihnachtsmann hat er zahllose Kinder glücklich gemacht. Am 2. September ist er mit 65 Jahren gestorben.