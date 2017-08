Abschied von Kairo Er berichtete neun Jahre für die SZ aus Ägypten. Jetzt verlässt Martin Gehlen das Land. Und wirft noch mal einen Blick auf das Leben in dessen Millionen-Metropole.

zurück Bild 1 von 4 weiter Alltag in Ägypten: Eine junge Frau posiert mit einer Tausende Jahre alten Sphinx. © Katharina Eglau Alltag in Ägypten: Eine junge Frau posiert mit einer Tausende Jahre alten Sphinx.

Rida al Baguri (Mitte) verkauft im Kairoer Stadtteil Dokki illegal Alkohol an seine Kunden. Mit alten Radios und Uhren in den Regalen tarnt der Ex-Offizier sein Geschäft.

Fünfmal am Tag ruft der Muezzin die Muslime zum Gebet. Hier auf dem Tahrir-Platz.

Selfie auf Qasr-el-Nil-Brücke: SZ-Korrespondent Martin Gehlen und Fotografin Katharina Eglau.

Die Pyramiden von Giza im Rücken, das flimmernde Kairo zu Füßen – wer sich mittags bei den pharaonischen Wahrzeichen Ägyptens aufhält, kann ein akustisches Spektakel der besonderen Art erleben. Gegen zwölf Uhr erhebt sich mit einem Mal ein Gequake und Gesumme aus den Häuserschluchten der 25-Millionen-Metropole, das aus 100 000 Lautsprechern krächzend und pfeifend gen Himmel steigt. Munter trompeten Allahs Vuvuzelas durcheinander – die guten und die schlechten Sänger, die verfrühten und verspäteten – bis sich nach kurzer Zeit der wundersame Klangteppich langsam wieder zur Ruhe legt.

Fünfmal am Tag schallt der sogenannte Azzan, der Gebetsruf der Muslime, durch die Stadt am Nil, die jeden Besucher fasziniert – mit orientalischem Charme, unerschöpflicher Vitalität und inbrünstiger Frömmigkeit. Ganz selbstverständlich wurde während der Revolution 2011 der berühmte Tahrir-Platz zur Freiluftmoschee. Auch sonst, während der normalen Freitagsgebete, quellen die Beter stets aus ihren Gotteshäusern auf die umliegenden Bürgersteige und Fahrbahnspuren.

Jeder zweite Taxifahrer betört sich den ganzen Tag mit lauter Koranmusik. Im Ramadan gilt das Durchmurmeln des Korans von vorne bis hinten als wichtiger Schritt in Richtung Paradies. Egal, ob in der überfüllten Metro, auf abgewetzten Stühlen vor Hauseingängen oder zwischen parkenden Autos auf der Bordsteinkante – an allen Ecken und Enden finden sich im islamischen Fastenmonat Gläubige – demonstrativ vertieft in das heilige Buch der Muslime.

Mindestens 4 000 Moscheen beherbergt die ägyptische Hauptstadt plus 50 000 Minigebetsräume, Zawayas genannt. Die Lautsprecher auf den Dächern sind bisweilen größer als die frommen Garagenmoscheen im Erdgeschoss, die dem Hauseigentümer ewigen Lohn im Himmel und einen großen Steuervorteil auf Erden bescheren. Doch immer mehr Bürger beschweren sich beim Ministerium für religiöse Stiftungen, wenn ihr lokaler Muezzin morgens um vier mit 130 Dezibel sein „Beten ist schöner als Schlafen“ durch ihre Wohnstraße dröhnt. Selbst die altehrwürdige Lehranstalt Al Azhar wertete die Kairoer Praxis inzwischen als „Lärmbelästigung“.

Trotzdem will es nicht gelingen, dem penetranten Sendungsbewusstsein per Phonstärke einen Riegel vorzuschieben. Für Scheich Ismail Nourmani, der der „Moschee des Lichtes“ an der Nil-Corniche vorsteht, sind seine täglichen Gebetsrufe „heilige Pflicht“. Auch der Nebenerwerbs-Imam Khaled von der Zawaya nahe dem Fini-Platz im Stadtteil Dokki, der gleich drei große Lautsprecher auf dem Dach betreibt, kann die ganze Aufregung nicht verstehen. Dass er morgens die ganze Nachbarschaft für einige Frühbeter aus dem Schlaf reißt, quittiert er mit gottgewissem Achselzucken. Er rufe seit 25 Jahren und würde das gerne noch weitere 25 Jahre tun, wenn Allah ihm das vergönne. Und wem das nicht passe, der könne ja wegziehen.

Neun Jahre haben wir Khaleds blechernes Gotteslob ertragen, jetzt ziehen wir weg – von Kairo nach Tunis. Wir verlassen die Stadt, die schon beim Anflug wirkt wie ein endloser Teppich aus staubig-braunen Häuserklötzchen, durch deren Mitte sich träge der berühmte Nil schlängelt. An Tagen, wenn die Abgasglocke nicht allzu tief hängt, kann man aus der Luft sogar die Pyramiden ausmachen, das einzige noch existierende Weltwunder der Antike.

Kairo, die Stadt des Gebets und des Lasters, die Stadt der guten Laune, der schlechten Luft und des heillosen Verkehrschaos. Schwarz qualmende Minibusse mischen sich mit ratternden Tuk-Tuks, Eselskarren mit Pferdekutschen, funkelnde deutsche Edelschlitten kreuzen zwischen Rostlauben aus den Fünfzigerjahren. Dazwischen Heerscharen von Pizzafahrern auf Mopeds, die sich alle zusammen unter permanentem Hupen durch die Straßen wälzen. „Fahr auf die Seite, du Eselskutscher“, ist der Standardfluch hinter dem Steuer. Kein Wunder, dass Kairos Bürgermeister seit einem halben Jahrhundert versuchen, die Eselskarren von den Straßen zu verbannen. Diese Gefährte seien eine Gefahr für den Verkehr und verbreiteten ein schlechtes Image von Ägypten, argumentierten sie. Sechsmal nahmen die Stadtväter seit 1973 Anlauf, zuletzt 2016 – ohne Erfolg. „Es stimmt, dass unsere Karren bisweilen den Verkehr behindern“, räumt einer ein, der mit seinem Vehikel in unserer Straße in Dokki Alteisen und Papier sammelt und dessen Esel nachts mit im Haus schläft. „Doch bei den ständig verstopften Straßen“, lächelt er, „kommen auch die Autos nicht mehr viel schneller voran.“

Sich in solchen Zuständen Tag für Tag durchzuschlagen braucht ein breites Spektrum an Charaktereigenschaften. Und so sind Ägypter meist beides – liebenswürdig und verbohrt, humorvoll und aufbrausend, hilfsbereit und rücksichtslos. Ihre megalomane Nil-Metropole ist das Herz der Arabischen Welt. 2011 feierten die Bewohner auf dem Tahrir-Platz die erste Revolution seit den Pharaonen. Kairo wurde im Nahen Osten zur Drehscheibe der Hoffnung. Heute ist nichts davon geblieben; die Ohnmacht zurückgekehrt. Die Menschen auf den Straßen sind stumm und verängstigt. Mit ihren politischen Sehnsüchten haben sie sich wieder verkrochen in die virtuelle Welt von Twitter und Facebook.

Politisch herrscht Friedhofsruhe. Mehr als 60 000 Menschen sind hinter Gittern, Hunderte Aktivisten spurlos in den Fängen des Geheimdienstes verschwunden. Das kürzlich in Kraft gesetzte NGO-Gesetz wird auch noch die Reste der Zivilgesellschaft ersticken. Selbst das renommierte „Nadeem Zentrum zur Behandlung von Opfern von Gewalt und Folter“, die einzige Hilfsadresse für Misshandelte im ganzen Land, wurde zum Aufgeben gezwungen. Seit dem Beginn ihrer Arbeit 1993 habe es in Ägypten noch nie solche Zustände gegeben, beklagt Nadeem-Mitbegründerin Aida Seif al-Dawla. Die Brutalität der Folter habe extrem zugenommen. In den Gefängnissen gebe es „exzessive sexuelle Gewalt“ gegen Frauen und Männer. Die Staatsschläger würden sich ganz offen ihrer Untaten brüsten – getragen von einem durch Medien und Regime aufgehetzten öffentlichen Klima, sagt die Medizin-Professorin, die Psychiatrie an der Ain Shams Universität lehrt. „Wir werden euch die Luft zum Atmen nehmen“, habe ein Regimemitglied kürzlich zu ihr gesagt, „und das ist das, was sie tun“.

Im Kairoer Alltag merkt man von diesem politischen Brodeln noch wenig. Wie eh und je herrscht in den warmen Nächten unbeschwerter Vollbetrieb auf den Nilbrücken, wenn sich deren Fußgängerstreifen in improvisierte Open-Air-Cafés verwandeln. Auf der berühmten Qasr-el-Nil-Brücke mit ihren vier Bronzelöwen stehen junge Paare Hand in Hand am Geländer. Musiker trotzen dem allgegenwärtigen Verkehrsgetöse mit ihrer Gitarre. Dazwischen dösen Angler, die den ganzen Abend zwei, drei kleine Fischlein, oft auch nur dornige Zweige aus dem trüben Wasser ziehen.

„Ägypter sind Überlebenskünstler“, weiß Abdel-Halim Ibrahim, Architekt und Städteplaner an der Kairo Universität. Ihn wundere immer, wie Menschen unter solchen Umständen nicht nur durchhalten, sondern auch noch Glück empfinden können. „Für mich ist das der Kern der ägyptischen Kultur: Sie hat viele Tausend Jahre erlebt, und sie wird weiter überleben.“

So wie in Sichtweite der Brückenlöwen im hellerleuchteten Musiktempel auf der Nilinsel Zamalek, in dem sich die Vornehmen und Kulturbewussten der Stadt zu Opern und Symphonien treffen. Wer hier als Dirigent oder erster Geiger arbeitet, braucht eiserne Nerven. In jeder Vorstellung schellen Handys, Touchscreens leuchten, Zuschauer twittern und texten, andere filmen ungeniert die Musiker. Zwischendurch knallen die Saaltüren, weil jemand auf Toilette muss oder ein ganzer Clan zu spät kommt. Richtig still wird es nie. Es sei denn, das Orchester prügelt die Unruhe entschieden nieder – mit Beethovens Fünfter zum Beispiel.

Von solchen Kulturkämpfen im Opernhaus weiß Rida al Baguri nichts, auch wenn er seit Jahren mit einem speziellen Kulturgut handelt. Früher war der weißhaarige 63-jährige Offizier in der Armee, jetzt nennt er sich „King Soliman“. Jeden Tag um 17 Uhr lässt er am kleinen Soliman Gohar Platz in Dokki das schwere Metallrollo hochrasseln. Die Holzregale seines Ladens sind vollgestopft mit alten Radios und Uhren. Bald treffen die ersten Kunden ein, verschwinden im Inneren und verlassen den Ort wenig später. In jeder Hand eine dicke schwarze Plastiktüte. Denn „King Solimans“ verstaubte Technik dient nur als Fassade. In Wahrheit ist er einer von mehreren Hundert nicht lizenzierten Alkoholhändlern, die das spärliche Angebot der 19 offiziellen „Drinkies“-Läden ergänzen. Verborgen in seiner Schatzkammer lagert al Baguri wandhoch einheimische Weine. In den Kühlschränken stapelt sich ägyptisches Bier der Marken Sakkara und Stella. Lediglich vom gefälschten schottischen Whisky im Sortiment rät er seinen deutschen Kunden mit besorgter Miene und rollenden Augen ab. Dabei schwört er, noch nie einen Tropfen von der eigene Ware gekostet zu haben. Schließlich sei er ein guter Muslim, und Alkohol ist im Islam verpönt. Was er dann über seine Kunden denke? „Ich bin nur ein einfacher Händler“, wehrt Rida al Baguri ab. „Möge Allah über meine Kunden richten“, schmunzelt er, während eine Straße weiter hoch über den Dächern Dokkis der Nebenerwerbs-Imam Khaled wieder mit gewohnter Lautstärke zum Abendgebet ruft.

zur Startseite