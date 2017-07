Abschied von getötetem Radfahrer Freunde des 35-Jährigen, der bei dem Unfall nahe Nieska umkam, sammeln jetzt Geld für seine Familie.

Ein letztes Mal „Sport frei!“ soll es heißen bei der Feier für Stefan S.* – so kündigt es der in schwarz-weiß gehaltene Aufruf im Internet an, der sich seit Montag schnell bei Facebook verbreitet. Bei der Solidaritäts-Party in Gröditz wollen Sportfreunde, Bekannte, Verwandte und Arbeitskollegen Geld für die Familie des 35-Jährigen sammeln. S. war bei dem schweren Verkehrsunfall nahe Nieska Anfang Juli gestorben.

Die Idee dafür sei in den vergangenen Tagen im Umfeld der örtlichen Fußballvereine entstanden, sagt einer der Organisatoren, der nicht namentlich genannt sein möchte. Es solle eine Feier werden mit Essen, Getränken und Beisammensein. Auch eine Kinderhüpfburg soll es geben. Man begreife die für den September geplante Feier als Solidaritätsgeste an die Familie, aber auch als Abschied von Stefan S. „Er war ein sehr guter Freund und enger Vertrauter.“

Stefan S. war am Abend des 3. Juli mit dem Fahrrad auf der Staatsstraße 89 bei Nieska unterwegs gewesen. Auch ein 38-jähriger Motorradfahrer fuhr auf der Straße, wohl mit zu hohem Tempo. Beide Männer stießen zusammen, stürzten und starben noch am Unfallort. Der Unfallhergang wird von den Behörden ermittelt. Stefan S., der einen kleinen Sohn hinterlässt, soll nach SZ-Informationen nicht in seiner Heimatstadt beigesetzt werden. Ein Termin für die Trauerfeier stehe jedoch noch nicht fest. (SZ/ewe)

