Abschied von Geisings Pfarrer Pfarrer Markus Großmann verabschiedete sich am Sonntag mit einem letzten Gottesdienst in der Geisinger Kirche.

Pfarrer Markus Großmann übernimmt nun eine Gemeinde in Burkhardtsdorf bei Annaberg. © Egbert Kamprath

Geising. Mit seinem letzten Gottesdienst in der Geisinger Kirche verabschiedete sich Pfarrer Markus Großmann am Sonntag von der Kirchgemeinde. Rund einhundert Leute waren gekommen, unter ihnen Superintendent Christoph Noth und Pfarrer benachbarter Kirchgemeinden. Nach dem Gottesdienst gab es im Pfarrhaus noch die Gelegenheit zum Plausch. Markus Großmann war seit 2014 für Geising und Umgebung zuständig. Nun übernimmt er eine Gemeinde in Burkhardtsdorf bei Annaberg.

zur Startseite