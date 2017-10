Abschied von Erni und Bert Die beiden Ziegen ziehen vom Ahorn Waldhotel Schellerhau nach Hause – ins Winterquartier im Wildpark in Geising.

Rico Bellmann (li.) und Marita Kühn nehmen die Zwergziegen von Azubi Daniel Hantzsch in Empfang. © Foto: privat

Die beiden Zwergziegen-Jungs, die den Sommer über im Gehege am Ahorn Waldhotels Schellerhau verbrachten, wurden nun wieder von ihren Pflegeeltern abgeholt. Die Tierpfleger Marita Kühn und Rico Bellmann vom Wildpark Osterzgebirge brachten Erni und Bert vor Kurzem in ihr Winterquartier.

Für den Azubi Daniel Hantzsch hieß das, Abschied zu nehmen. Er ist im zweiten Lehrjahr und erhält zurzeit seine Ausbildung in der Gästebetreuung. Über den Sommer, wenn 17 Uhr Fütter- und Streichelzeit für die kleinen und großen Hotelgäste auf dem Programm stand, war Daniel Hantzsch fast täglich mit dabei. Und er war schon verblüfft, wie schnell die Zwergziegen zahm geworden sind. Die Gäste freuten sich über diese tierische Abwechslung, und für den Wildpark war es eine gute Werbung. Nun möchte Daniel Hantzsch selbst mal in den Wildpark fahren, am liebsten mit seinen Azubi-Kollegen, um Erni und Bert zu besuchen. (SZ)

