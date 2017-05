Abschied von einer Bürgermeisterin Die langjährige Gemeindechefin Ilse Prescher ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Sie war das Gesicht der Ortschaft.

Die Gemeinde Arnsdorf zeichnete Ilse Prescher im vergangenen Jahr beim traditionellen Neujahrsempfang noch mit dem Ehrenamtspreis aus. Anfang der Woche ist die 89-Jährige verstorben. © Thorsten Eckert

Auf einmal bekommt dieser Satz eine ganz besondere Traurigkeit. „Wer an Fischbach denkt, denkt an Ilse“, sagte Arnsdorfs Bürgermeisterin Martina Angermann im Jahr 2008 der SZ. Damals veröffentlichte die Rödertal-Ausgabe ein Porträt über Ilse Prescher. Anlässlich ihres 80. Geburtstages war das. Jetzt – neun Jahre später – trauert die Arnsdorfer Ortschaft um die engagierte Fischbacherin. Sie ist Anfang der Woche im Alter von 89 Jahren verstorben.

Doch die Aussage von Bürgermeisterin Martina Angermann hat auch neun Jahre später nichts an Bedeutung verloren. Schließlich war Ilse Prescher ihr Leben lang in der Ortschaft engagiert und beliebt. Auch das Licht der Welt erblickte sie in Fischbach – um genau zu sein am 17. März 1928 als Tochter eines Melkermeisters. Anschließend wuchs sie in der damals noch selbstständigen Gemeinde Fischbach auf, lernte den Beruf der Erzieherin und heiratete 1952 einen Fischbacher. 1972 wurde sie Bürgermeisterin von Fischbach und übte dieses Amt bis zum Jahr 1989 aus. Die Gemeinde brachte sie trotz der schwierigen, wirtschaftlichen Situation in dieser Zeit stets voran – kämpfte für ein Feuerwehrhaus, eine Wäschemangel, den Anschluss aller Fischbacher an das Trinkwassernetz sowie ordentliche Straßenbeleuchtung. Im März 2010 zeichnete sie Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich für ihr Engagement in Fischbach sogar mit dem Bundesverdienstkreuz aus. Und auch die Gemeinde Arnsdorf würdigte im vergangenen Jahr beim traditionellen Neujahrsempfang das Wirken von Ilse Prescher. In der Kategorie Kultur-, Heimat- und Brauchtumspflege erhielt sie den Ehrenamtspreis der Gemeinde. Und selbst, nachdem Ilse Prescher offiziell in Rente gegangen ist, konnte sie nicht stillsitzen. Viele Jahre lang organisierte sie für die Senioren der Gemeinde Reisen quer durch Europa. „Eigentlich wollte ich längst aufhören. Doch viele meinten, sie würden ohne meine Reisen nicht mehr rauskommen aus Arnsdorf. Also mach ich es weiter“, sagte Ilse Prescher im vergangenen Jahr der SZ.

Ilse Prescher hinterlässt fünf Kinder sowie zahlreiche Enkel und Urenkel. Die Familie nimmt am Sonnabend, dem 13. Mai, um 11 Uhr auf dem Arnsdorfer Friedhof Abschied von der in Fischbach allseits beliebten Frau.

