Abschied von einem treuen Begleiter Der unerwartete Tod von Verleger Frank Stübner hat in Uhyst/Spree bei den Bewohnern Bestürzung und Trauer ausgelöst.

Während des Lesewinters im November 2016.Foto: J.S.

Die Lesewinterfreunde sind ganz besonders tief ergriffen. Noch vor fünf Wochen weilte Frank Stübner zum Ausklang der Lesewintersaison bei ihnen. Rainer Gruß las aus dem Buch von Gottfried Unterdörfer „Ich sah einen Kranich fliegen“ Texte. Es war mit mehr als 50 literaturinteressierten Uhystern die am besten besuchte Lesung im Winter 2016/17. Mit „Auf Wiedersehen“ gingen alle nach Hause.

Mit Frank Stübner gibt es nun kein Wiedersehen mehr. Er starb nach kurzer Krankheit. Im Interview sagt Johanna Gruner, Vorstandsmitglied im Uhyster Heimatverein, dem Ausrichter des Lesewinters, wie es ohne Stübner mit der Veranstaltungsreihe weitergeht.

Frau Gruner, wie begann Ihre Zusammenarbeit mit dem Lusatia-Verlag?

Unser Heimatverein suchte 1999 einen Verlag für die Herausgabe der Unterdörfertagebücher und -Texte. Bei der Kontaktsuche stießen wir auf Frank Stübner und seinen Lusatia-Verlag. Er übernahm die Herausgabe des Buches. Die Buchpremiere fand am 16. März 2001 in der voll besetzten evangelischen Uhyster Kirche statt. Im Herbst 2001 wurde die Veranstaltung wiederholt. Schon damals hatte der Bautzener Schauspieler Rainer Gruß gelesen. Schließlich hatten wir die gemeinsame Idee, diese Lesungen fortzusetzen. Dafür boten sich natürlich der graue Spätherbst und die Wintermonate an, und so entstand der Uhyster Lesewinter.

Wie hat Frank Stübner die Lesewinter begleitet?

Die Inhalte der Lesewinter haben wir immer mit ihm abgestimmt. Er wählte mit seinen Mitarbeitern die Bücher und Texte aus und brachte sowohl die Autoren als auch die Lesenden mit. Entweder lasen die Autoren selbst oder Schauspieler vom Deutsch-Sorbischen Volkstheater. Rainer Gruß ist seit Anbeginn dabei, aus den „Oberlausitzer Hausbüchern“ las meist Katja Reimann. Unterdörfer und die Hausbücher waren stets die Renner. Zu den gern begrüßten Autoren gehörten auch Annelies Schulz und Sylke Herhold.

Wie wird es mit dem Uhyster Lesewinter weitergehen?

Der Lesewinter geht weiter, ganz klare Sache. Aber wir müssen erst einmal selbst zu uns finden. Auf jeden Fall wollen wir die Verbindung zu Rainer Gruß aufrechterhalten, auch zum Lusatia-Verlag, um mit dessen Hilfe das Unterdörfererbe weiter zu pflegen.

