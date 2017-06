Abschied von der Mode nach 21 Jahren Christine Malossek gibt ihr Geschäft in der Görlitzer Straßburg-Passage auf. Andere Mieter warten.

Steffen Lauterbach zieht mit dem Geschäft Daily Milk um, in den Modesalon Christin gegenüber. Er möchte sich stärker auf das Schuhgeschäft konzentrieren.

Görlitz. Die Chefin hat Tränen in den Augen. Am 19. Juni ist Schluss. Dann ist der Modesalon Christin in der Straßburg-Passage dicht. „Eigentlich wollte ich noch bis zum Jahresende weitermachen“, sagt Christine Malossek. Aber nun geht es ganz schnell. „Ich gebe die aktuelle Kollektion leider im Ausverkauf ab“, schildert sie. Das Problem: Der Modesalon Christin ist monatlich kündbar. „Im März habe ich die Kündigung bekommen. Eigentlich sollte Ende Mai Schluss ein. Ich habe dann noch zwei Wochen rausgeschlagen“, sagt Christine Malossek.

Hobby und Arbeit, das war bisher bei ihr Eins. Seit 21 Jahren verkauft sie Mode in Görlitz, zehn Jahre lang an der Hospitalstraße, dann elf Jahre in der Straßburg-Passage. Dass irgendwann einmal Schluss sein würde, war Frau Malossek klar. Denn eigentlich ist sie ja schon Rentnerin. „Aber dass es so schnell kommt, das hat mich schon überrascht“, sagt sie. Rechtlich ist das Ganze in Ordnung – eben weil der Modesalon eine monatliche Kündigungsfrist hat. Dennoch, der Abschied fällt schwer. „Jetzt ist Schluss mit dem Geschäft. Einen neuen Modesalon Christin wird es in Görlitz nicht geben“, sagt die Unternehmerin. Sie wolle sich nun verstärkt der Familie widmen. Für die etwa 75 Quadratmeter Verkaufsfläche steht derweil schon ein Mieter bereit. Steffen Lauterbach zieht mit dem Geschäft Daily Milk ein. Weit hat er es nicht, es befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite der Straßburg-Passage. „Das Geschäft hat eine ähnliche Größe wie unser bisheriges“, sagt er. Am neuen Standort möchte der Gesellschafter des Unternehmens das Sortiment optimieren. „Das heißt: Wir werden uns künftig stärker auf Schuhe konzentrieren“, schildert Steffen Lauterbach.

Modesalon Christin und Daily Milk – nur zwei der Veränderungen, die der Straßburg-Passage in den kommenden Monaten ins Haus stehen. Noch größere kommen. „Wir warten derzeit noch auf eine Baugenehmigung“, sagt Passagenmanager Tobias Heid. Denn: NKD will wieder in die Görlitzer Innenstadt. Laut Tobias Heid ist der Einzug noch in diesem Jahr geplant. „Dann heißt es für die Straßburg-Passage wieder: Vollvermietung“, sagt er. NKD will 265 Quadratmeter Verkaufsfläche in der Passage belegen. Uhren Goeldner wird mit zu NKD ziehen. „NKD wollte ein Geschäft in der Görlitzer Innenstadt halten“, weiß Tobias Heid. Der Bekleidungshändler war bis Ende Januar an der Berliner Straße neben der Sparkasse präsent, zog dann in das Gewerbegebiet nach Rauschwalde. Nun also wieder ein Neustart in der Stadtmitte. Ob das Auswirkungen auf die Filiale an der Reichenbacher Straße hat, dazu gab es bis zum Freitagabend noch keine Auskunft von NKD. Das Bekleidungsunternehmen wird zudem noch Räumlichkeiten an der Berliner Straße 33 nutzen, als Lager, sagt Tobias Heid.

Das überhaupt eine so große Verkaufsfläche entstehen kann, aus baulicher Sicht, ist durch die Generalsanierung der Passage möglich. Unter anderem wurden damals Stahlbetondecken eingezogen. „Für NKD müssen noch die Belüftung und die Sprinkleranlage angepasst werden“, so Tobias Heid. Der Passagenmanager ist zufrieden mit den Geschäften. Und die Geschäfte seien es auch, sagt er. Vor allem die Zahl zahlender Touristen habe zugenommen. Verändert wird nun auch die Lage der öffentlichen Toiletten, die derzeit doch etwas versteckt sind. Die neuen sind schräg gegenüber dem Barbecue geplant. Die alten bleiben dann vorerst erhalten, so Tobias Heid.

Christine Malossek denkt derweil mit Wehmut an die vergangenen Jahre, an Modeschauen, die sie veranstaltet hat. „Wir hatten viele Stammkunden“, sagt sie. Bei denen bedankt sich Christine Malossek für ihre Treue, das ist ihr wichtig. „Die Straßburgpassage ist ein schönes, ein niveauvolles Ambiente“, sagt die Unternehmerin. Sie hoffe, dass das mit den neuen Mietern so bleibt. „Geliebt und genossen“, hat Christine Malossek die Zeit in der Passage mit ihrem Geschäft, sagt sie.

