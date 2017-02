Abschied von der Gartenfee Die verstorbene TV-Moderatorin Erika Krause litt seit Jahren an Alzheimer. Ihr privates Gartengeheimnis nimmt sie nicht mit ins Grab.

Erika Krause. © Archivfoto: dpa

Alexander von Humboldt war es, der die Dahlie nach Deutschland gebracht hat. Sie wird als Königin des Herbstes bezeichnet. Doch eine Sorte, die fliederfarbene Semi-Kaktus-Dahlie trägt einen ganz besonderen Namen: Erika Krause. Zu Ehren von Erika Krause, der „Gartenfee des Ostens“, wurde die Blume nach ihr benannt.

Die bekannteste TV-Gärtnerin der DDR ist tot. Sie sei am 2. Februar im Alter von 92 Jahren in einem Seniorenstift in Rangsdorf (Teltow-Fläming) gestorben, sagte ihre Tochter Petra Fleischer am Montag. Zuerst hatte der Wochenkurier über den Tod der Moderatorin berichtet.

Ihre Mutter habe an Alzheimer gelitten und sei jahrelang schwer krank gewesen, sagte Fleischer. Am Ende fielen ihr nicht einmal mehr die Namen ihrer geliebten Blumen ein. Krause hatte ab 1968 im DDR-Fernsehen die beliebte Ratgebersendung „Du und Dein Garten“ moderiert und war zweimal mit dem Publikumspreis „Fernsehliebling“ ausgezeichnet worden.

Die Sendung führte sie bis 2003, fast bis zur 500. Ausgabe, beim MDR und ORB weiter. Und selbst nach ihrer Laufbahn beim Fernsehen konnte sie nicht von ihren Pflanzen lassen. Sie tingelte mit ihrem Buch „Du und dein Garten – durchs Gartenjahr mit Erika Krause“ durchs Land, war in Gartensparten und Bauernmärkten unterwegs. „Vor Ort machte sie Lesungen, gab ihren Fans wertvolle Tipps zur Aussaat von Sommerblumen, zum Pflanzen und Verschneiden von Gehölzen oder Anlegen eines Komposthaufens“, heißt es in dem Bericht des Wochenkuriers.

Autor Hans Jancke kann sich noch erinnern, wie Erika Krause vor 13 Jahren am „Tag des Kleingärtners“ im Sächsisch-Böhmischen Bauernmarkt in Röhrsdorf erstmals auch ihr ganz privates Gartengeheimnis verriet. „Ich rede täglich mit den Blumen“, sagte sie damals , „dann wachsen Orchideen und Forsythien prächtiger, bilden größere Blätter und Blüten.“ Und die verdutzten Laubenpieper lauschten weiter andächtig: „Pflanzen sind wie kleine Hunde, brauchen regelmäßig Streicheleinheiten. Immer, wenn ich zärtlich über Stängel und Blätter streiche, strömt plötzlich ein wohliges kribbeln durch meine Finger“, zitiert das Blatt die TV-Moderatorin.

Die 1924 in Singen am Bodensee geborene Moderatorin hieß eigentlich Erika Ernst. Für das Fernsehen habe sie den Künstlernamen Krause angenommen, berichtete die 71-jährige Tochter. Erika Krause findet ihre letzte Ruhe auf dem Waldfriedhof an der Wuhlheide in Berlin-Köpenick. Das Grab liegt im Schatten von Eichen und ist bedeckt mit fliederfarbenen Semi-Kaktus-Dahlien. (dpa, SZ/fa)

zur Startseite