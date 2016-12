Abschied von Charlie Hebdo In ihrem Buch beschreibt die frühere Karikaturistin Catherine Meurisse ihre Ängste nach dem Attentat – und ihren Neuanfang.

Catherine Meurisse war Zeichnerin bei Charlie Hebdo. Der Terroranschlag vom Januar 2015 hat ihr Leben verändert. © action press

Sie hält ihr Buch in der Hand, das es eigentlich gar nicht geben sollte – so sagt es Catherine Meurisse selbst. „Die Leichtigkeit“ heißt es und erzählt eine bewegende Geschichte: ihre eigene. Nie hätte sie es geschrieben, wäre der 7. Januar 2015 ein Tag wie jeder andere gewesen. Sie hätte verschlafen, gequält von ihrem Liebeskummer; wäre dann verspätet zur Redaktionskonferenz von „Charlie Hebdo“ erschienen und hätte mit den Kollegen Scherze gemacht. Wie sonst auch.

Zwar kam Meurisse tatsächlich zu spät zur Arbeit – aber dort lachte niemand mehr. Was genau sie an diesem Tag erlebt und gesehen hat, möchte sie nicht erzählen. Zwei Terroristen waren zuvor mit Kalaschnikows bis zur Redaktion vorgedrungen und hatten ein Blutbad angerichtet. Insgesamt zwölf Menschen ermordeten sie, darunter legendäre französische Karikaturisten wie Cabu (Jean Cabut), (Georges) Wolinski, Charb (Stéphane Charbonnier) und Tignous (Bernard Verlhac). Dieser Racheakt an dem Satireblatt, das den Propheten Mohammed abgebildet hatte, erschütterte ganz Frankreich.

Zehn Jahre hatte Meurisse als Karikaturistin für Charlie Hebdo gearbeitet. „Das Massaker hat meine Identität zerbersten lassen, auch meine Identität als Zeichnerin“, sagt die 36-Jährige. „Nach dem Drama wusste ich nicht, ob ich noch weiter zeichnen konnte.“ Fast zwei Jahre später sitzt die junge Französin in einem Pariser Café und hält den Beweis in der Hand, dass sie ihre Gabe, das Zeichnen, wiedergefunden hat. Im Frühjahr ist „Die Leichtigkeit“ in Frankreich erschienen. Nun kommt sie auch auf Deutsch heraus.

Auf sehr persönliche Weise beschreibt die Autorin ihre eigene Verlorenheit nach dem Anschlag. Sie erinnert sich an ihre Euphorie, als sie nach dem Studium der Literaturwissenschaft und dem Besuch zweier Kunsthochschulen ihren ersten Arbeitsvertrag in Händen hielt: Pressezeichnerin bei „Charlie Hebdo“! Inzwischen hat sich Meurisse von der Pressezeichnung verabschiedet und konzentriert sich ganz auf Fiktion und Literatur. Auch in ihren künftigen Büchern, sagt sie, werde sie versuchen, ein Lachen wiederzufinden, das voller Leben ist.

