Abschied von alter Schule Der Abriss des leerstehenden Hauses an der Bonhoefferstraße beginnt Ende August. Danach wird auf dem Areal neu gebaut.

Das Gebäude rechts ist die alte Schule. Sie soll abgerissen werden. © Steffen Unger

Das Unternehmen Frauenrath Großröhrsdorf wird das in der DDR gebaute und zuletzt nur noch als Unterrichts-Ausweichquartier genutzte Schulgebäude an der Bonhoeffer-Straße in Bischofswerda Süd abreißen. Für diese Firma entschieden sich die Stadträte des Ausschusses für Technik und Wirtschaft am Dienstagabend. Nach Auskunft von Rathaus-Sprecher Sascha Hache auf Anfrage gab das wirtschaftlichste Angebot den Ausschlag. Beworben hatten sich um den Auftrag vier weitere Unternehmen aus Großenhain, Büren, Lauchhammer und Nebelschütz. Die Gebote (brutto) bewegten sich zwischen rund 873 000 (inklusive Nachlass zehn Prozent) und 662 000 Euro (inklusive Nachlass ein Prozent). Die Kostenschätzung lag nach Angaben der Stadt bei rund 693 000 Euro.

Nach Auskunft von Falko Hinz, Geschäftsführer der Firma Bauplanung Bautzen, die das Baugeschehen plant und managt, wird nun voraussichtlich ab Ende August abgerissen. Die Arbeiten verzögern sich damit um einige Wochen. Inklusive des Abbruchs von Parkflächen und Schulhof sowie der Vorbereitung des Geländes für eine neue Bebauung sind rund drei Monate Bauzeit für Frauenrath eingeplant.

Die Verzögerung bei der Auftragsvergabe ergab sich aufgrund gestiegener Baukosten. Die Stadt als Bauherr musste zum Ausgleich der Finanzierung mehr Fördermittel beantragen. Auswirkungen hat das aufs Folgegeschehen: Auf dem Gelände der alten Schule und Nachbarflächen entsteht ein Neubau für zwei Kitas. Seit Monaten laufen auch dafür die Vorbereitungen. Vieles läuft planmäßig, wie Geschäftsführer Hinz sagte. Die Ausschreibungen für den Neubau gab es aber nicht wie erhofft bis Juli. Die im März beantragten Fördermittel sind noch nicht genehmigt. Alles laufe aus jetziger Sicht darauf hinaus, dass sich der Neubaubeginn von Oktober auf nächstes Jahr verschiebt, sagt Falko Hinz. (SZ/ass)

