Abschied von 40 Mitarbeitern Die Bäckerei Pieprz ist insolvent. Das hat nun Konsequenzen, die es in Kamenz freilich schon im Dezember gegeben hatte.

Das Insolvenzverfahren der Bäckerei Pieprz GmbH & Co. KG wurde in dieser Woche eröffnet. „Das Unternehmen wird mit 45 Beschäftigten in der Produktion und im Verkauf fortgeführt“, berichtet Insolvenzverwalter Frank-Rüdiger Scheffler von der Kanzlei Tiefenbacher Insolvenzverwaltung. Als im Dezember die Insolvenz angemeldet wurde, hatte das Unternehmen laut Insolvenzverwaltung noch 85 Mitarbeiter. Zu den bisherigen Sanierungsmaßnahmen gehören laut Insolvenzverwalter unter anderem die Schließung des Fabrikverkaufes am Stammsitz im Gewerbegebiet Nardt sowie zwei weiterer Filialen. Darunter gibt es auch die Containerverkaufsstelle im Kamenzer Neubaugebiet nicht mehr, die in der Fichtestraße aufgebaut war. In den anderen sieben Geschäften geht demnach der Verkauf von frischen Lausitzer Backwaren zu den normalen Öffnungszeiten und in der gewohnten Qualität weiter, heißt es ausdrücklich.

Die Bäckerei Pieprz musste am 22. Dezember 2016 Insolvenz anmelden. Wie viele andere Bäckereien kämpfte das Unternehmen mit gestiegenen Personalkosten und Dokumentationspflichten durch Einführung des Mindestlohns, denn das Bäckerhandwerk ist sehr personalintensiv. „Bei der Sanierung der Bäckerei Pieprz sind wir auf einem guten Weg. Für einen nachhaltig erfolgreichen Neustart aus der Insolvenz haben wir jedoch noch viele Aufgaben vor uns“, so Scheffler weiter. (SZ)

