Abschied vom Pinguin-Café

Das Pinguincafé im Zoo wird abgebaut. © Rene Meinig

Über 40 Jahre lang sind Zoo-Besucher im Pinguin-Café mit Kuchen, Kaffee, Eis und Bratwurst verköstigt worden. Am Montag hat nun der Abbau des Pavillons begonnen. In den kommenden drei Wochen wird er zerlegt. Die Einzelteile werden anschließend im Lapidarium an der Bayreuther Straße eingelagert. Für wie lange, ist noch unklar. Nicht nur das Architektur-Netzwerk „Ostmodern“ setzt sich für einen Wiederaufbau an anderer Stelle ein. Auch der Stadtrat hatte sich dafür ausgesprochen. So gibt es Überlegungen, das Gebäude als Imbiss am Alaunplatz aufzustellen oder als Ausstellungsraum für Baupläne. Das Café weicht einem neuen Zoo-Imbiss. (SZ) Foto: René Meinig

