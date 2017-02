Abschied vom klingenden Haus 20 Jahre führte Angelika Reiß die Geschäfte der Musikschule Sächsische Schweiz. Jetzt übergibt sie an eine frühere Schlossherrin.

Angelika Reiß im Flügelzimmer der Musikschule. Dass der Verein seit 2011 dank der Stadt Pirna den herrschaftlichen Wohnsitz des einstigen Kunstseiden-Fabrikanten Hugo Küttner nutzen kann, ist ein riesiger Glücksfall, sagt sie. © Kristin Richter

Mein klingendes Haus. So nennt Angelika Reiß die Küttner-Villa an der Gottleuba in Pirna. Das ehrwürdige Anwesen ist Hauptsitz der Musikschule Sächsische Schweiz, und Angelika Reiß war 20 Jahre lang Geschäftsführerin des Musikschulvereins, der Gebäude und Unterricht für insgesamt 1 500 Schüler finanziell und organisatorisch am Laufen hält. Am Freitag wird die Frau, deren Name stets synonym mit der Musikschule genannt wird, in den Ruhestand verabschiedet. Ein großes Konzert anlässlich 20 Jahre Musikschulverein am Abend in der Stadtkirche Königstein ist auch ein Konzert für sie persönlich – ein Dank für ihre überaus erfolgreiche Arbeit. Dass es die Musikschule in ihrer heutigen Form gibt, ist zu einem guten Teil dem Engagement von Angelika Reiß zu verdanken. Herausforderungen in der Vereinsfinanzierung meistern, gleichzeitig die Qualität der Ausbildung steigern, die Angebote erweitern und einen tauglichen Musikschul-Hauptsitz suchen und sanieren, das war ihr Arbeitsalltag. Letztere Aufgabe war im Sommer 2011 mit dem Einzug in die Küttner-Villa erledigt, die anderen nie.

„Gestalten ist mein Ding“, sagt Angelika Reiß, die selbst gespannt ist, was sie mit ihrer neu gewonnenen Freizeit anfangen wird. In den zurückliegenden beiden Jahrzehnten hatte die Musikschule immer Priorität in ihrem Leben, auch an den Wochenenden. „Geschäftsführerin ist eben Geschäftsführerin“, sagt sie. Tatsächlich ist der Betrieb, den sie führte, viel größer, als mancher sich das vorstellt.

Die derzeit rund 1 500 Schüler werden von 80 Lehrern betreut, von denen 24 fest angestellt sind. Unterricht gibt es nicht nur in der Küttner-Villa in Pirna, sondern auch an drei Außenstellen und über 30 Lernorten in der Sächsischen Schweiz, darunter viele Kindergärten und Schulen. Dort können Kinder nicht nur Instrumente spielen lernen, es gibt zum Beispiel auch Angebote in Gesang, musikalischer Früherziehung und Tanz. Und wer ein Instrument erlernt, der tut das an der Musikschule oft nicht allein, sondern spielt zum Beispiel im Weltmusik-Ensemble, der Jazz-, der Klezmer- oder der integrativen Band. Sogar ein eigenes Sinfonieorchester gibt es.

Hohe Ansprüche an die Schüler

Neben dem Lehrbetrieb stemmt die Musikschule rund 100 Veranstaltungen jedes Jahr, darunter vier bis fünf Vorkonzerte in der Reihe „Sandstein und Musik“, Galeriekonzerte im Pirnaer Stadtmuseum und verschiedene eigene Instrumental-, Gesangs- und Tanzaufführungen. Und natürlich nehmen die Schüler auch an Wettbewerben teil – um regelmäßig Preise abzuräumen, wie Ende Januar wieder beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“. Für die Geschäftsführerin bedeutet das eine Menge organisatorischen Aufwand.

Übernommen hat Angelika Reiß diesen immer gern, schließlich gibt es keine bessere Werbung für den Musikschulverein als gelungene Aufführungen vor staunendem Publikum. „Wenn wir mit unseren Ensembles oder Solisten auftreten, dann muss das Qualität haben“, sagt die Chefin – ein Credo, mit dem sie an Lehrer und Musikschüler stets hohe Ansprüche stellte. „Auftritte sind immer auch Lernziele.“

Folglich machen die Schüler die Erfahrung, dass die Ausbildung trotz aller Freude nicht nur Zuckerschlecken ist. An der Musikschule Sächsische Schweiz ist es üblich, dass jeder Instrumentalschüler pro Halbjahr einmal öffentlich vorspielt – bei einem Konzert oder zumindest vor Lehrern, Eltern, Großeltern und Klassenkameraden. „Dieser Anspruch“, sagt Angelika Reiß, „ist einmalig unter den Musikschulen in Sachsen.“ Sie weiß das, schließlich hat sie nebenbei auch im Musikschulverband mitgearbeitet, in dem die 23 sächsischen Musikschulen organisiert sind.

Angelika Reiß übergibt die Geschäftsführung jetzt an Sibylle Bergmann, nachdem sie ihre Nachfolgerin zwei Monate eingearbeitet hat. Sibylle Bergmann war bisher Marketingbeauftragte auf Schloss Weesenstein. Dass sie genau die richtige ist für den Job, davon ist Angelika Reiß überzeugt. „Mit Schloss Weesenstein hatten wir immer eine gute Zusammenarbeit, Frau Bergmann kennt die Musikschule durch ihre Mitarbeit im Freundeskreis und sie bringt das nötige Organisationstalent mit.“

Konzert: „Musikalische Zeitreise durch 20 Jahre Musikschulverein“ am 10. Februar, 18 Uhr, evangelische Stadtkirche Königstein. Eintritt frei.

