Abschied vom Freibad Lohsa für immer?

So sah das erste Lohsaer Freibad aus. In freiwilliger, ehrenamtlicher Arbeit entstand das Bad 1950 bis 1952. Den Anstoß gab das Nationale Aufbauwerk (NAW).Foto: privat

Heute erobert sich die Natur die Reste vom Freibad zurück. Gegen den Verfall der Anlage regt sich Widerstand, aber eine Lösung ist bisher nicht in Sicht.Foto: A. Kirschke

Becken-Aufnahme vom gut besuchten zweiten Lohsaer Freibad. Als es 1983 fertig war, gehörte es zu den modernsten Freibädern im Raum Hoyerswerda.Foto: privat

Ein Einkaufswagen schwimmt im Becken. An den Rändern und im Gelände liegen Scherben und Abfälle. Duschen, Becken, Rutschen und Wege wuchern zu. Der Zaun nahe dem Eingang ist niedergetreten. Nur die zweisprachige Aufschrift „Freibad Lohsa. Kupjel Laz“ am Empfangsgebäude erinnert noch an fröhliches Kinderlachen und Schwimmen einst im Gelände. „Was wird mit unserem Freibad? Lassen wir es verkommen? Finden wir eine Lösung?“, fragte Gemeinderätin Kerstin Robel im Oktober zur Ratssitzung kritisch nach.

In freiwilliger, ehrenamtlicher Arbeit entstand das Bad 1950 bis 1952. Den Anstoß gab das Nationale Aufbauwerk (NAW). „Das Freibad war dessen erste Maßnahme in Lohsa. Es entstand auf einem Teil der Fläche des früheren Leineweberteiches. Die Baukosten lagen unter 200 D-Mark (Ost)“, sagt der Ur-Lohsaer Reinhardt Schneider. Zwei 50-Meter-Becken gab es, einen Fünf-Meter-Sprungturm, ein kleines Becken für Nichtschwimmer und den Erich-Preusche-Brunnen. Dieser zeigte die Skulptur zweier tanzender Kinder. Eine schlichte Holzbaracke diente zum Umkleiden. Wasser kam aus der Kleinen Spree. Das gesamte Freibad war rund 130 Meter lang, versehen mit einem abgeschrägten Sand-Ufer, bewachsen mit Gras. „Damals stand nur eine massive Stützwand an der Stirnseite des Bades. Ein Holzsteg führte in der Mitte über das Wasser“, erzählt Hans Hoffmann (90). Mitte der 1950er-Jahre kam er mit anderen Ferienkindern gern baden.

Durch die Initiative verschiedener Bürger in Lohsa wurde das Freibad seit 1973 erweitert und erneuert. „Durch die neue Anlage wurde Wasser gespart und zügig wieder aufbereitet“, sagt Hans Hoffmann. „Als das Bad 1983 fertig war, gehörte es zu den modernsten Freibädern im Raum Hoyerswerda. Alle unsere Schulkinder lernten dort schwimmen.“ „Die Lohsaer wollten ihr eigenes Freibad“, erzählt Oskar Budde (89), damals Objektleiter. Er organisierte für die Errichtung des Freibades die Arbeitskräfte, das Baumaterial und die Planung. Aufwendig beschaffte er im Mischwerk Boxberg den Fertigbeton. Für Fliesen fuhr er bis nach Meißen. Seine Hartnäckigkeit zahlte sich aus. Rund 400 000 Mark der Deutschen Notenbank kostete die Errichtung des zweiten Lohsaer Freibades 1973 bis 1983. Für die Finanzierung sorgten die Gemeinde Lohsa, der Rat des Kreises Hoyerswerda, das BKW Glückauf Knappenrode und die Vereinigten Wettspielbetriebe „Lotto“ im Bezirk Cottbus mit Spenden. „Wir waren immer nur nach Feierabend im zweiten Arbeitsverhältnis und auch samstags, sonntags und feiertags für das Freibad tätig“, erinnert sich Oskar Budde. Jenes zweite Freibad enthielt zwei 50 Meter lange Stahlbeton-Becken, einen Drei-Meter-Sprungturm, eine Badewasser-Aufbereitungs-Anlage, Becken für Schwimmer, Nicht-Schwimmer und Kleinkinder sowie ein Funktionsgebäude mit Räumen für Personal, für Rettungsschwimmer sowie für Imbiss und Umkleiden.

Ein erneuter Abbruch und Neuaufbau folgte in den 1990er-Jahren. Ein kleines 25-Meter-Becken mit Edelstahl-Auskleidung entstand. Hinzu kam eine breite Rutsche. Für die Jüngsten entstand ein Plansch-Becken mit Edelstahl-Auskleidung. Das neue Freibad war sicher und familienfreundlich. Kerstin Robel leistete damals Schulsozialarbeit in der Mittelschule Groß Särchen. Oft kam sie in den Ferien mit Schülern ins Lohsaer Freibad. „Wir hatten richtig viel Freude. Stundenlang konnten wir verweilen.“ Schüler legten dort ihre Schwimm-Stufe ab. Kerstin Robel unterstreicht: „Das Freibad war ein Kleinod in der Gegend, ein Aushängeschild für die Gemeinde Lohsa. Vor allem die große Rutsche war sehr beliebt.“

Im Unterschied zu den Badeseen, so Kerstin Robel, bietet ein Freibad durchaus Vorzüge. Es ist übersichtlicher und sicherer als mancher See. Kinder stehen dank des Personals unter Bade-Aufsicht. Die Senioren finden im Schwimmbecken festen Grund vor. Im Freibad wird auch das Wasser stets gereinigt und wieder aufbereitet.

1996 entstand das neue Freibad mit Förderung vom Freistaat. Die Zweckbindungsfrist dauerte 19 Jahre. Im Jahr 2015 lief sie ab. „Heute gibt es von der Landesdirektion Dresden keine Rückforderungen für Fördermittel mehr an die Gemeinde“, versichert Bürgermeister Thomas Leberecht.

Ende der 2000er-Jahre wurde die Finanzlage schwieriger. Noch 2009 gab die Gemeinde 86 000 Euro Zuschuss für die Betreibung des Bades aus. 2010 konnte sie das Bad wegen der prekären Haushaltslage nicht mehr öffnen. Den Beschluss dazu fasste der Gemeinderat am 9. März 2010 mit zwölf Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme und fünf Enthaltungen. „Die Entscheidung war schwierig, jedoch wegen der Haushaltslage nachvollziehbar“, sagt Thomas Leberecht. 2008 bis 2010 war er einer der letzten ehrenamtlichen Bademeister vor Ort in den Sommerferien. „2014 gab es Überlegungen, das Bad wieder zu öffnen“, erinnert er sich. „Eine Kostenschätzung ergab jedoch, dass allein die Wieder-Inbetriebnahme circa 130 000 Euro gekostet hätte. Zusätzlich wäre ein jährlicher Zuschuss von rund 75 000 Euro für die Gemeinde hinzugekommen. Daraufhin entschied der Gemeinderat mehrheitlich, eher Mittel für die Entwicklung des Tourismus an den Seen im Gemeinde-Gebiet zu verwenden.“ Am 13. Mai 2014 fasste der Gemeinderat mit 14 Ja-Stimmen, drei Nein-Stimmen und drei Enthaltungen den Grundsatz-Beschluss, das Freibad Lohsa aus finanziellen Gründen zu schließen. Rund 205 000 Euro wären nötig gewesen, um acht Wochen Bade-Saison zu ermöglichen. Das war nicht leistbar.

Das Freibad, so erläutert er, liegt im Außenbereich. „Das heißt, eine andere Nutzung ist nur unter erheblichen Auflagen möglich. Das schreibt uns die Rechtslage vor“, sagt Thomas Leberecht. „So bleiben uns nur wenige Möglichkeiten zum Handeln: Entweder wir bauent das Freibad zurück und nutzen das Gebiet künftig als Fläche für Ersatzmaßnahmen, oder es findet sich ein neuer Betreiber.“ Anfragen, zum Beispiel die Rutsche zu erwerben, gab es bereits. „Die Umsetzung der Rutsche würde jedoch fast so viel kosten wie eine neue Rutsche“, sagt Thomas Leberecht. „Vom Biker-Stammtisch kam die Anfrage auf Nutzung der Räume. Anfragen für das gesamte Bad gab es bisher nicht. Sollte es Interessenten geben, können sie ihr Angebot an die Gemeinde richten.“

Der Verfall des Freibades schmerzt Einwohner wie Eckehard Hanke sehr. „Es tut weh zu sehen, wie dieses Kleinod von einst immer mehr verfällt“, meint der Lohsaer. Könnte ein Förderverein – gegründet durch engagierte Einwohner – das Freibad retten und künftig betreiben? Könnte ein Privat-Investor das Freibad wieder eröffnen? Kerstin Robel hegt noch Hoffnung für die Rettung. Gemeinde und Gemeinderat, so meint sie, sollten vor Ort eine Bestandsaufnahme vornehmen, Ideen für die Zukunft entwickeln. Ein kleiner Campingplatz für Caravan-Mobile und eine kleine Gastronomie sollten dazugehören. Kerstin Robel ist für ein ganzjähriges Konzept für das Freibad. „Wir brauchen eine Grundsatz-Diskussion. Das Ziel sollte die Wiederbetreibung sein.“

