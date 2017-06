Abschied vom Feuerwehr-Barkas Der Einsatzwagen der Kameraden in Stannewisch soll am Mittwoch in den Ruhestand gehen. Dann kommt Ersatz.

Lange mussten die Kameraden aus Stannewisch auf diesen Tag warten. Wie Stadtwehrleiter Steffen Block informiert, soll das neue Tragkraftspritzenfahrzeug vom Typ MAN in der kommenden Woche übergeben werden. Die kleine Feier dafür ist am Mittwoch um 19 Uhr geplant. Nachdem das Einsatzauto bis zum Mai in der Görlitzer Brandschutztechnik den nötigen Innenausbau erhalten hat, konnten sich die Stannewischer Kameraden in den vergangenen Wochen schon mal mit der neuen Technik vertraut machen und die noch benötigten Einsatzmittel verladen. Mit der feierlichen Übergabe wird dann auch der altehrwürdige Barkas in seinen Ruhestand verabschiedet.

Der Kleinbus aus volkseigener Produktion ist Baujahr 1967 und mittlerweile ein echtes Unikum. Doch auch wenn das Fahrzeug bei manchem nostalgische Gefühle weckt, ist ein zeitgemäßer Ersatz wichtig. Vom neuen Tragkraftspritzenfahrzeug werden auch die benachbarten Wehren profitieren, insbesondere die Kameraden in Rietschen. Denn dort sollen die Stannewischer in Zukunft verstärkt unterstützen.

