Abschied vom Endlos-Sommer

Schüler freuen sich über hitzefrei Bei heißen Temperaturen Mathe büffeln oder einen Deutsch-Aufsatz schreiben? Schwierig. Deshalb bekamen die Mädchen und Jungen in der Pirnaer Diesterweg-Grundschule nach der fünften Stunde hitzfrei und wurden nach Hause bzw. in den Hort geschickt. Die Regelung galt von Montag bis Mittwoch. „Die Eltern werden aktuell informiert“, sagt eine Mitarbeiterin. Auch die Gymnasiasten haben Glück. Zwar gibt es am Schillergymnasium in Pirna kein klassisches Hitzefrei, aber verkürzten Unterricht. Das heißt, statt 45 Minuten dauert eine Unterrichtsstunde lediglich 30 Minuten. „Die Schüler und Lehrer arbeiten sehr konzentriert, sodass trotzdem keine Defizite entstehen“, erklärt Schulleiter Bernd Wenzel. Ähnlich handhabt das auch das Pirnaer Herdergymnasium.

Futtermais droht zu vertrocknen Das heiße und trockene Wetter kommt für Uwe Petzold von der Agrar-Produktivgenossenschaft Pirna-Cotta eG zu spät. „Das hätten wir dringend bei der Getreideernte Ende Juli gebraucht“, sagt der Fachmann. Jetzt fehlt den Pflanzen das Wasser, vor allem dem Silomais. „Wenn der zu stark austrocknet, lässt er sich schlecht konservieren“, erklärt Petzold. Deshalb müsse der Mais schon jetzt möglichst schnell geerntet werden. Dadurch haben die Landwirte mehr Zeitdruck, denn zeitgleich beginnt die Aussaat für das nächste Jahr.

Junge Weinpflanzen im Trockenstress Winzer Wolfgang Winn aus Pirna baut seit über zehn Jahren eigenen Wein an. „So ein heißes Wetter im September habe ich noch nie erlebt“, sagt er und ist skeptisch. Den Trauben, die direkt von der Sonne beschienen werden, droht Sonnenbrand. „Das heißt, die Beere trocknet ein und kann nicht mehr verwertet werden“, erklärt Winn. Jüngere Pflanzen, die noch keine tiefen Wurzeln hätten, gerieten schnell in Trockenstress. Dabei werden die Blätter gelb, sodass die Beeren nicht mehr reifen können. Allerdings sind die heißen Temperaturen auch eine Chance, da die Sonne den Fruchtzuckergehalt in den Beeren erhöht, sodass gute Öchslegrade, also gehaltvollere Weine erzielt werden.

Senioren brauchen Hilfe in Klinik Das heiße Wetter macht besonders älteren Menschen zu schaffen. Am Wochenende kämpfte eine Senioren-Gruppe nach einer Wanderung mit Hitzefolgen und wurde in der Klinik Pirna behandelt. „Inzwischen sind die Patienten aber wohlbehalten wieder zu Hause“, informiert Dr. Steffen Schön vom Helios-Klinikum auf dem Sonnenstein. Patienten, die an einem Sonnenstich leiden, klagen meist über Kopf- und Nackenschmerzen. Kommt Übelkeit, Schwindel und Erbrechen zu diesen Anzeichen hinzu, sollte ein Krankenhaus aufgesucht werden, empfiehlt Dr. Schön.

Qualität der Äpfel leidet Viel Sonne und Hitze sind gut fürs Obst – könnte man denken. Doch die Obstbauern in der Region haben nicht nur Schweißperlen, sondern mittlerweile auch Sorgenfalten auf der Stirn. „Die Früchte können bei starker Sonneneinstrahlung wie Menschen auch einen Sonnenbrand bekommen“, sagt Ulrich Rüdiger vom Obsthof Rüdiger in Helmsdorf. Dagegen schützen kann er seine Plantagen nicht. Kritisch sieht man die derzeitigen Temperaturen auch im Obsthof von Steffen Menzel in Langenwolmsdorf. Es musste sogar schon zusätzliches Personal geholt werden, da alles auf einmal reift. Das allerdings sieht man den Äpfeln derzeit nicht an. Sie sind ziemlich grün – weil die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht zu gering sind. Die braucht der Apfel aber, um eine schöne Farbe zu bekommen.

Letzte Chance für Freibad-Freunde Den angekündigten Wetterumschwung nehmen die letzten noch offenen Freibäder in der Region zum Anlass, ihre Tore zu schließen. Das Heidenauer Albert-Schwarz-Bad ist bis zum 15. September geöffnet. Frühschwimmer haben außerdem am 16.September von 8 bis 9 Uhr die Gelegenheit, in die Fluten zu tauchen. Danach ist das Bad bis zur nächsten Saison geschlossen, teilt Badleiter Marko Paeslack mit.