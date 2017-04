Abschied und Neuanfang am Schillerplatz An der Tolkewitzer Straße gibt es Veränderungen. Ein alteingesessenes Geschäft schließt, ein neues kommt dazu.

Ob einen französischen Kaufmannsladen oder eine niedliche Käthe-Kruse-Puppe – bei Tina Petzold haben Eltern immer etwas Besonderes für ihr Kind gefunden. Nach 17 Jahren hat die Striesenerin nun ihren Kinderladen „Bambini“ nahe dem Schillerplatz geschlossen. „Ich gehe mit einem weinenden Auge“, sagt die Geschäftsfrau. Schweren Herzens habe sie sich für einen Laden mit kleinerer Miete entschieden. Ihr Sortiment bietet sie ab sofort in der Neustadt auf der Rothenburger Straße 9 an. Nun hofft Petzold auf viel Laufkundschaft. Wer in die alte Räume an der Ecke Bruckner-/Tolkewitzer Straße zieht, ist momentan noch nicht bekannt.

Dafür gibt es gleich um die Ecke etwas Neues. Johanna Weber hat neben der Postfiliale am Schillerplatz den Kreativraum Dresden eröffnet. Den betreibt die Erzieherin und Hobby-Schneiderin bereits seit zwei Jahren als Onlineshop. Wegen der großen Nachfrage aus Dresden hat die 33-Jährige jetzt nach Räumen gesucht. In ihrem Geschäft an der Tolkewitzer Straße gibt es Stoffe und Nähzubehör. Auch selbst genähte Mode sowie Spielzeug werden angeboten. Ab Mai soll es zudem Nähkurse und offene Nähgruppen geben. (sot)

zur Startseite