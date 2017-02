Abschied und Neuanfang Beim Umzug wird es 74 Bilder geben. Trotz des Saison-Mottos „Jetzt ist der Teufel los!“ hofft Umzugschef Holger Umlauft wieder auf viel Abwechslung.

Im Vorjahr war die Gruppe von Gaby Lißner mit ihrem närrischen Plagiat Nähstübchen beim großen Radeburger Karnevalsumzug dabei. Und belegte damit den fünften Platz der Jurywertung. In der diesjährigen 60. Saison des RCC heißt ihr Bild „Zug um Zug, jetzt ist’s genug!“ Das klingt nach Abschied. Aber ist es auch so gemeint? © Klaus-Dieter Brühl

Ausgerechnet vor der 60. Jubiläumssaison des Radeburger Carnevals Clubs hatte die närrische Gemeinde ungewöhnlich lange warten müssen, bis die Obernarren das Geheimnis des Saison-Mottos lüfteten. Erst Mitte Juli letzten Jahres war es so weit. Und die Bekanntgabe sorgte für Überraschung. Denn „Jetzt ist der Teufel los!“ klingt im ersten Moment ziemlich einseitig. Und Schmalspur-Mottos, bei denen die Hälfte der Umzugsbilder ähnlich aussieht, meiden die Verantwortlichen des RCC normalerweise wie der Teufel das Weihwasser. Die Olympiade der Plagiate, die Gerüchteküche in RABU oder die Bunte RABUblik – nur drei Beispiele von 59 – ließen der Fantasie Flügel wachsen. Aber das neue Motto? Kaum auszudenken, wenn zum Saison-Höhepunkt am 26. Februar in der Mehrzahl Teufelinnen und Teufel durch die Straßen der Zille-Stadt ziehen würden.

Und so schoben die RCC-Verantwortlichen auf der Vereinsseite im Internet dann auch gleich noch ein paar relativierende Sätze hinterher: Also, liebe Umzugsgruppen, fühlt Euch diesmal durch kein Motto eingeschränkt. Lasst uns über lustige Laster lachen. Lasst uns unsere Unvollkommenheit auf die Hörner nehmen. In Rabu ist der Teufel los! Und zwar seit 60 Jahren immer in der Faschingszeit.

Inzwischen ist die Anmeldefrist verstrichen und damit steht fest, dass es 74 Bilder geben wird und damit sogar ein paar mehr als im Vorjahr. Und allem Anschein nach hat der Appell gefruchtet. Zwar tauche bei vielen Gruppen in der Bildbezeichnung Teufel, teuflisch, höllisch oder Ähnliches auf, „aber ich denke, damit wurde vor allem versucht, die Kurve zum Saisonmotto zu kriegen“, ist Umzugschef und Elferratsmitglied Holger Umlauft optimistisch. Schließlich wolle man sich ja von den anderen Teilnehmern unterscheiden. „Da als der x-te Teufel rumzulaufen, bringt kaum Pluspunkte.“ Dass die Akteure bei zufällig ähnlichen Bildern meist nicht gerade glücklich darüber waren, habe sich in der Vergangenheit gezeigt.

Bisher nicht zu Ohren gekommen ist Holger Umlauft, ob es Gruppen gibt, die Bilder aus früheren Jahren noch einmal aufgegriffen haben. Auch solche Reminiszenzen waren für die 60. Jubiläumssaison angeregt worden. „Sicher ist dagegen, dass es diesmal nicht solch einen Effekt wie vor zehn Jahren gibt“, sagt Holger Umlauft. Zu diesem besonderen Jubiläum waren noch mal einige Gruppen zurückgekehrt, die sich eigentlich schon vom aktiven Umzugsgeschehen verabschiedet hatten.

Ein paar Rückkehrer gibt es dennoch. Etwa in der Gruppe von Gaby Lißner. Sie laufen diesmal unter dem Bildmotto „Zug um Zug, jetzt ist’s genug!“ durch die Stadt. „Und das ist auch tatsächlich so gemeint, wie es klingt“, ergänzt Holger Umlauft. „Nach viel Umzugsjahren soll das der Abschied sein.“ Darum freut es ihn umso mehr, dass sich auch neue Gruppen mit jungen Leuten angemeldet haben.

Alle Preisträger vom Vorjahr sind übrigens auch wieder dabei.

