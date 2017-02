Abschied nach 17 Jahren

Es gibt einen Wechsel an der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr im Klingenberger Ortsteil Obercunnersdorf. Der bisherige Wehrleiter Hartmut Kaudela verabschiedet sich von dem ehrenamtlichen Führungsposten nach 17 Jahren. Zu seinem Nachfolger wurde vor Kurzem Andreas Thümmel junior aus Obercunnersdorf gewählt. Seine Stellvertreter sind fortan Thomas Rietzel und Martin Seidel, wie Kaudela bestätigt.

Der neue Wehrleiter war zuvor bereits zwei Jahre lang von seinem 53-jährigen Vorgänger an die Aufgaben des neuen Amtes herangeführt worden. „Er wurde eingearbeitet und konnte darüber hinaus Lehrgänge besuchen, um die Wehrleitung zu übernehmen“, erklärt Kaudela. Der Hausmeister der Oberschule Klingenberg hatte deshalb noch zwei Jahre länger das Amt bekleidet. Nun sollte aber Schluss sein.

Die abgelöste Wehrleiter, der im vergangenen Jahr mit seinen Feuerwehrleuten die 666-Jahr-Feier von Obercunnersdorf mitorganisiert hatte, freut sich nun über den Wechsel. „Das ist wichtig, besonders, wenn ein Jüngerer das Amt übernehmen möchte.“ Thümmel junior, dessen Vater ebenfalls in der Ortswehr ist, führt künftig 40 Mitglieder an, darunter 27 Aktive – fast jeder sechste Obercunnersdorfer ist somit in der Wehr. Nachwuchs wird in umliegenden Ortswehren ausgebildet. (SZ/skl)

